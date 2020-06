Feijóo pon en valor o papel da muller emprendedora, piar clave para a economía galega

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, puxo hoxe en valor o papel da muller emprendedora, piar clave, aseverou, para a economía galega e xerar emprego e riqueza. Non en van, lembrou que o 57,7% da actividade emprendedora en Galicia lidérana mulleres, sendo a galega a terceira comunidade con maior taxa de actividade emprendedora feminina; e, no que se refire a traballadores autónomos, as mulleres representan o 41,2%, convertendo Galicia na primeira autonomía con máis presenza feminina neste colectivo.

Durante a súa participación nun webinario de Mulleres Protagonistas, Feijóo reflexionou, con emprendedoras e autónomas, sobre os apoios e as dificultades no camiño do emprendemento feminino e constatou que cada unha das participantes neste foro proban que Galicia está chea de talento.

Ao respecto, destacou a traxectoria de María del Pilar Veiga, veterinaria cofundadora dun obradoiro artesanal de queixos nos Xiros, en Labrada, concello de Guitiriz. Un negocio que non só aposta por achegar valor engadido a un sector tradicional como é o lácteo, e o fai desde o rural.

No tocante á Inés Rodríguez, que elabora a súa colección de téxtiles, ademais de deseñar para outras firmas, o titular da Xunta destacou a súa aposta polo rural e pola cultura galega, así como o seu compromiso polo liderado feminino na Comunidade, a través da asociación Executivas de Galicia.

Da emprendedora Bibiana Rodiño, enxeñeira mecánica e fundadora da start-up dedicada ao deseño e fabricación de implantes a medida, innovadores para uso veterinario, subliñou que o seu traballo confirma que a biotecnoloxía é un dos sectores máis importantes no presente e, sobre todo, no futuro. E de Sofía Rodríguez resaltou a aposta da súa empresa de cosméticos de orixe natural e orgánico pola venda online.

Ao longo da súa intervención, Feijóo incidiu na importancia de seguir sendo unha terra atractiva para investir, acompañando e apoiando proxectos viables, tanto na súa posta en marcha, como na súa fase de crecemento e consolidación, impulsando a aposta pola innovación e dixitalización. “Estamos a falar da importancia de seguir desburocratizando a administración pública; de seguir facilitando a implantación de actividades económicas, xa sexan industriais, comerciais ou de servizos; e de axudar a cambiar o modelo tradicional pola dixitalización”, abundou.

O presidente da Xunta expuxo tamén a necesidade de seguir traballando pola igualdade real e efectiva, unha responsabilidade de todos, “porque aínda quedan teitos de cristal en moitos sectores”, dixo, recordando ademais as dificultades que moitas mulleres atopan para conciliar a súa vida laboral e familiar.

Feijóo tivo a oportunidade de escoitar as catro mulleres emprendedoras participantes neste encontro. Así, María Pilar Veiga fixo fincapé na importancia de contar con apoios para facer realidade un proxecto, recordando a axuda que atopou en ViaGalicia, a aceleradora de Zona Franca e a Administración autonómica, que presta apoio e asesoramento a ideas como a súa. “ViaGalicia ensinoume moito sobre o emprendemento pero, sobre todo, a como adaptarme ás situacións como a covid”, aseverou.

Pola súa banda, Bibiana Rodiño insistiu na importancia de apostar pola ciencia e a investigación; “porque en Galicia hai talento e hai empresas e persoas cun gran potencial; temos unha gran capacidade técnica, temos moitas ganas e podemos aportar moitísimo”, abundou. Nesta mesma liña, Inés Rodríguez e Sofía Rodríguez resaltaron a necesidade de continuar co camiño da dixitalización, un elemento fundamental para a internacionalización.