Feijóo presenta un novo Executivo comprometido co realismo, o traballo e a xestión e coa defensa dos intereses de Galicia por riba de calquera outra consideración

O presidente da Xunta, Alberto N煤帽ez Feij贸o, presentou hoxe un novo Executivo galego comprometido co realismo, o traballo, a xesti贸n e a planificaci贸n, e coa defensa dos intereses de Galicia por diante de calquera outra consideraci贸n.

Durante o acto de toma de posesi贸n dos conselleiros, Feij贸o aseverou que o novo Goberno conserva a mesma ilusi贸n que aquel primeiro equipo de 2009, pero se cabe 鈥渃on m谩is enerx铆a, con m谩is experiencia e con m谩is paix贸n鈥.

Conscientes da magnitude do reto que te帽en por diante, o titular da Xunta incidiu en que a prioridade 茅 afrontar a pandemia en todas as frontes e, con este fin, destacou o reforzo da 谩rea de Econom铆a para que todos os esforzos coordinados vaian cara 谩 reactivaci贸n econ贸mica e social; 鈥減ara, ademais de seguir tendo capacidade econ贸mica, soster o estado do benestar鈥, matizou.

Unha tarefa, subli帽ou, na que estar谩 centrado Francisco Conde, co obxectivo de que nazan novas empresas, proxectos novos e proxectos tractores; e, todo isto, baixo un cambio de paradigma baseado na dixitalizaci贸n, a sostibilidade e a econom铆a circular.

Logo de precisar que para acadar ese fin, Conde contar谩 co apoio e o traballo de Mar铆a Jes煤s Lorenzana, Jos茅 Gonz谩lez e Rosa Quintana, Feij贸o deu a benvida ao novo conselleiro de Sanidade, Julio Garc铆a Comesa帽a, do que destacou a s煤a traxectoria profesional. E referiuse a Rom谩n Rodr铆guez que, baixo a nova Conseller铆a de Cultura, Educaci贸n e Universidade, recupera unha competencia que co帽ece ben como 茅 a educativa.

As铆 mesmo, citou a 脕ngeles V谩zquez, Ethel V谩zquez e a Fabiola Garc铆a, que renovan as s煤as responsabilidades 鈥渆 incrementan a esixencia da s煤a labor鈥. E, no 谩mbito da Conseller铆a de Facenda, con Valeriano Mart铆nez 谩 fronte, expuxo a necesidade de coordinar con maior profundidade a administraci贸n p煤blica, co obxectivo de ter unha visi贸n conxunta da mesma, nun tempo novo de teletraballo e dunhas administraci贸ns m谩is r谩pidas, tecnol贸xicas e m谩is abertas.

Ao longo da s煤a intervenci贸n, confirmou tam茅n que na coordinaci贸n de todo o traballo conxunto do Executivo seguir谩 Alfonso Rueda, que asume ademais as competencias nunha materia tan especial como 茅 o turismo.

Facer fronte ao retos mirando cara ao ma帽谩

Coa celebraci贸n do primeiro Consello ao remate da toma de posesi贸n dos conselleiros, o presidente da Xunta constatou que o novo Goberno galego comeza a traballar arreo desde hoxe mesmo: 鈥淥s problemas de Galicia non lle van dar 100 d铆as ao Goberno, porque est谩n xa en riba da mesa鈥, abundou.

Alberto N煤帽ez Feij贸o recordou ademais que os puntos cardinais deste Executivo permanecen inalterables, 鈥渃oherentes cos valores que sempre estiveron presentes na nosa xesti贸n鈥, afirmou, defendendo a igualdade de oportunidades entre todos os galegos, velando polo traballo dos cidad谩ns para xerar riqueza e repartila axeitadamente e garantindo a cohesi贸n territorial e social de toda a Comunidade.

Todo isto cun dobre horizonte: facendo fronte ao reto sanitario e aos seus efectos sociais e econ贸micos; e mirando cara ao ma帽谩, avanzando en desaf铆os claves como o demogr谩fico, a vertebraci贸n territorial, o coidado ambiental, a conservaci贸n do patrimonio ou a creaci贸n de riqueza.

鈥淥 noso proxecto de futuro construirase sobre esa Galicia plural e diversa, pero unida no fundamental. A pol铆tica galega debe ser moderada, como 茅 Galicia; integradora, como 茅 Galicia; e respectuosa, como 茅 Galicia鈥, dixo, lembrando que non 茅 a primeira vez que 谩 Comunidade lle toca superarse a si mesma.

鈥淥nce anos despois, a fortaleza deste pobo est谩 m谩is que acreditada. Once anos despois, os galegos podemos mirarnos 谩 cara coa satisfacci贸n de estar a constru铆r unha terra mellor. E, once anos despois, Galicia ten un rumbo certo do que as turbulencias non nos van apartar鈥, aseverou, conclu铆ndo cunhas palabras de reco帽ecemento e agradecemento a Jes煤s V谩zquez Almu铆帽a e Carmen Pomar pola s煤a entrega e a s煤a 鈥渕agn铆fica鈥 labor.

A toma dos conselleiros/as