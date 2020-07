Feijóo propón un voto seguro ante as incertezas da situación actual e as que sumaría un multipartito

O presidente do PPdeG, Alberto N煤帽ez Feij贸o, propuxo hoxe aos galegos un voto seguro o vindeiro 12 de xullo ante as incertezas sanitarias coa ameaza da Covid-19, as incertezas na econom铆a e o emprego, e as incertezas ante a posibilidade dun multipartito, cando o que se precisa 茅 estabilidade. Neste sentido, afirmou que os partidos da oposici贸n 鈥減asaron do voto do medo ao medo a votar, pero esa estratexia tam茅n lles vai fracasar porque os galegos somos dem贸cratas e teimudos, e votamos cando se nos chama a votar鈥.

Nun acto electoral celebrado en Mar铆n, Feij贸o citou a todos os galegos e galegas a ir a votar o vindeiro domingo para escoller entre certezas ou m谩is inc贸gnitas; para seguir abordando os retos desde o mesmo d铆a seguinte das elecci贸ns ou frearse e ver que pasa; para decidir entre xesti贸n ou axitaci贸n; ou para escoller unha Xunta que goberna ou a desorganizaci贸n dun multipartito.

COLEXIOS ELECTORAIS SEGUROS

Na s煤a intervenci贸n, incidiu que os colexios electorais son lugares seguros, coas medidas de hixiene e distanciamento necesarias, sen ning煤n perigo de aglomeraci贸n e con preferencia en todo momento para os maiores. 鈥淓u propo帽o un voto seguro porque se tomaron todas as medidas para poder votar con tranquilidade e porque temos xestores con experiencia ante as incertezas sanitarias coa ameaza da Covid-19 e as incertezas na econom铆a e o emprego鈥, engadiu.

Ademais, apuntou que ser谩 un voto seguro ante as incertezas que suma un multipartito, cando o que se precisa 茅 estabilidade e un presidente libre e que goberne para todos. 鈥淪e os galegos queren que eu sexa o seu presidente, p铆dolles o voto seguro 谩 nosa candidatura o vindeiro domingo鈥, dixo.

鈥淣on quero unha Galicia partida e repartida en partidos, quero unha Galicia que siga traballando conxuntamente; do mesmo xeito que non quero unha Galicia fragmentada en bloques de partidos segundo ideolox铆as, filias ou fobias, sen贸n que quero ser presidente dun pobo que se mant茅n unido porque todos nos necesitamos para cumprir as normas sanitarias, para volver a recuperar os postos de traballo que perdemos e, en definitiva, o sorriso鈥, sinalou

XESTI脫N SANITARIA SERIA E NA QUE CONFIAR

O Presidente do PPdeG afirmou que levar谩 adiante o seu proxecto cunha xesti贸n sanitaria seria e na que se poida confiar, continuando coa ampliaci贸n das infraestruturas e servizos que permitiron responder ante a pandemia do coronavirus e, sobre todo, actuando co sentidi帽o que 茅 preciso.

As铆 mesmo, avanzou o seu prop贸sito de que toda Galicia saia ganando con medidas en educaci贸n, onde se rexistran os mellores resultados de Espa帽a segundo o informe PISA e defendendo unha selectividade m谩is equitativa en Espa帽a que non prexudique aos mellores; con apoio 谩s familias, sobre todo 谩s que deciden ser pais; con innovaci贸n, impulsando as exportaci贸ns e modernizando e dando valor aos procesos e produtos deste sector; con respecto ao medio ambiente; potenciando o medio rural e a pesca; con mellores comunicaci贸ns; confiando nos mozos; e apoiando aos maiores.

Refer铆ndose en concreto a Mar铆n, salientou a construci贸n do novo centro de sa煤de, o acondicionamento do centro de d铆a, as tres novas garder铆as, o instituto da Illa do Tambo e o colexio do Carballal, as铆 como asumiu o compromiso para a construci贸n do auditorio de Mar铆n.