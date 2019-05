Feijóo salienta que o PPdeG só depende dos veciños, ante un PSOE que depende do que digan as Mareas ou o BNG O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que, fronte ao PSOE que depende do que digan as Mareas de Podemos ou o BNG, “o Partido Popular só depende dos veciños”.