Feijóo traslada ao ministro de Agricultura a necesidade de que os intereses atlánticos e cantábricos do sector se teñan en conta na política agraria europea e no reparto dos seus fondos

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, trasladou hoxe ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, a necesidade de que os intereses atlánticos e cantábricos do sector se teñan en conta na política agraria europea e no reparto dos seus fondos. Ao respecto, aseverou que Galicia está en contacto coas demais comunidades da Cornixa cantábrica para, “se é posible, trasladar ao Ministerio unha proposta o máis pechada posible para que se teñen en conta as prioridades e os intereses atlánticos e cantábricos”, precisou.

Nesta liña, e no tocante aos ecoesquemas -os pagos que se aboarán aos que cumpran condicións medioambientais adicionais, definidas por cada país-, Feijóo avogou por que se teñan en conta dous aspectos: a prevención de incendios e a modulación da axuda por estratos de tamaño das explotacións.

Sobre este segundo aspecto, valorou que o modelo de agricultura da PAC e do Ministerio sexa o de explotacións familiares profesionais pequenas e medianas, “porque realmente aí é onde se desenvolve a maior parte da poboación que se dedica a este sector”, dixo, referíndose ademais á importancia destas explotacións para fixar poboación no rural.

E, sobre as axudas asociadas, agradeceu que o Ministerio se comprometa a mantelas para o vacún de leite e carne; “e, desde a Xunta propoñemos tamén que se manteñan para o ovino-caprino, cunha dotación semellante ao período 2014-2020”, engadiu.

Sobre o segundo piar da PAC, o desenvolvemento rural, Feijóo incidiu na necesidade dun reparto equilibrado dos fondos entre comunidades, valorando factores como: o volume do emprego agrario; a superficie forestal; o volume da poboación rural, a súa dispersión e o seu especial avellentamento.

Feijóo aseverou que Galicia plasmará todas estas prioridades nun documento baseado en criterios técnicos e elaborado xunto coas universidades galegas, co fin de trasladalo ao Goberno central para que as teña en conta.

O impacto dos fondos Next Generation no sector primario

O responsable do Goberno galego referiuse tamén aos fondos europeos Next Generation e o seu impacto no sector primario.

Nesta liña, recordou en primeiro termo que Galicia presentou un proxecto relacionado co desenvolvemento dunha industria de fibra téxtil, baseada na xestión forestal sustentable e certificada. “Estamos a falar dun proxecto moi ambicioso, cun investimento de 1.200 millóns de euros, que presentaremos como o primeiro proxecto tractor de todos os que estamos a elaborar”, afirmou.

Así mesmo, Feijóo aproveitou a reunión para presentar outros tres proxectos. Un deles relacionado co plan de modernización de regadíos, coa iniciativa de desenvolver 3.500 hectáreas de regadío moderno en A Limia, cun investimento aproximado de 34 millóns de euros.

“E tamén abordamos a iniciativa das aldeas modelo, para poñer en valor o sector agrario”, engadiu, referíndose tamén a diversos proxectos transversais por un importe de 190 millóns de euros, para fomentar un rural 4.0, a investigación agraria, así como evitar a contaminación do solo debido aos xurros e producir enerxía a través dos mesmos.

Recorte das cotas e impacto do brexit na pesca

O presidente da Goberno galego destacou tamén a situación que está vivindo a pesca, polo recorte das cotas e polo impacto do brexit.

Sobre este último punto, Feijóo aseverou que “non só nos preocupa o que ocorreu, senón tamén o que vai ocorrer dentro de cinco anos, dado que despois dese período temos que negociar anualmente”. Tras precisar que “non é doado negociar cun país ano a ano”, incidiu en que aínda é máis complicado cando a frota europea parte cun 25% menos de cotas e cando o Reino Unido consegue arancel cero para exportar o peixe que non é quen de consumir. “A situación é preocupante”, abundou.

Tras lembrar as consecuencias para a frota que faena no Gran Sol, o presidente da Xunta agradeceulle ao ministro que nas negociacións que quedan tanto co Reino Unido como no seo da Unión Europea teña a Galicia como consultora, “e se é posible, como asesora porque nos xogamos moitas cousas e temos unha capacidade de pesca moi potente”.

Nesa liña, o titular do Goberno galego reiterou que a Xunta trasladará ao Ministerio dous informes: un sobre o impacto na actividade extractiva e sobre a comercialización dos produtos pesqueiros e outro sobre as implicacións xurídicas que supón o brexit para a pesca galega.

Feijóo insistiu en que á Comunidade lle interesa que os 1.700 profesionais e 150 buques pesqueiros que faenan en augas británicas teñan unha defensa técnica, científica, biolóxica e, “tamén, política” dos intereses que están en xogo.