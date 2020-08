Ferida de consideración unha persoa ao caer dun muro en Leiro

Unha persoa resultou ferida de consideración esta tarde en Leiro ao caer dun muro duns sete metros de altura nas proximidades da igrexa de Berán.

O 112 Galicia tivo coñecemento do sucedido a través dunha persoa particular ás 18:10 horas e, axiña, desde o CIAE 112 Galicia púxose a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que mobilizou un helicóptero medicalizado ata unha zona próxima ao lugar dos feitos para atender á persoa ferida.

Ademais, o persoal do CIAE 112 Galicia requiriu a intervención dos efectivos do GES de Ribadavia, dos membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Mancomunidade do Ribeiro e dos axentes da Garda Civil para prestar apoio ao equipo médico desprazado na aeronave.