Ferido o condutor dun turismo que envorcou en Ourense

Un home que circulaba nun coche resultou ferido esta mañá despois de que o vehículo envorcase en Ourense. O accidente produciuse nas proximidades da estación do tren, concretamente na Avenida de Marín.

Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, foi necesaria a intervención dos bombeiros da cidade, que empregaron o equipo de excarceración para liberar ao condutor do interior do coche sinistrado.

O 112 Galicia tivo coñecemento do accidente ás 8:45 horas, a través dunha persoa particular, o que permitiu activar un operativo no que tamén interviñeron os efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e os axentes da Policía Local.

Colisión múltiple

Por outra banda, en Vilagarcía de Arousa, un choque no que se viron implicados tres turismos saldouse cunha persoa ferida que tivo que ser trasladada a un centro médico.

Os feitos ocorreron na estrada de Carril, preto das 11:00 horas.

Nese momento, unha persoa particular contactou co 112 Galicia para dar conta do accidente.

A partir de aí, desde o CIAE 112 Galicia solicitouse a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Policía Local, dos Bombeiros do Salnés e do servizo de Protección Civil e Emerxencias de Vilagarcía.