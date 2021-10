Fernández-Tapias constata la buena acogida entre las familias viguesas de la gratuidad de la educación hasta los tres años

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, se acercó esta mañana a la escuela infantil Kid´s Guarden, una de las guarderías beneficiarias de la gratuidad de la educación hasta los tres años que será de aplicación a partir del próximo curso en Galicia. Una medida pionera con la que la Comunidad se sitúa a la vanguardia de España, destacó la representante autonómica, que se enmarca en la firme apuesta del Gobierno gallego de afrontar por todas las vías el reto demográfico.

Durante la visita, Fernández-Tapias pudo constatar la buena acogida de la iniciativa entre las familias viguesas, tal y como le confirmó la directora, Elena Areses, que va a suponer la ampliación de la que ya se que venía aplicando para los segundos hijos y sucesivos.

Así, la delegada informó que la gratuidad será de aplicación en todas las escuelas infantiles de Galicia, tanto las públicas, como las privadas y de iniciativa social, con una partida presupuestaria de más de 30 millones de euros que beneficiará a unos 20.000 niños y niñas en la Comunidad.

En este contexto, lamentó que las escuelas municipales de Vigo, por ahora, no puedan adherirse a esta medida al no estar el Ayuntamiento al corriente de los pagos al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, “lo que penaliza a unas 200 familias viguesas que ya en este curso están siendo privadas de la gratuidad a partir del segundo hijo y que, de no arreglar esta situación el Ayuntamiento, se convertirán en 400 el próximo año, cuando entre en vigor a ampliación de esta prestación”, dijo.

Dicho esto, Fernández-Tapias reclamó al alcalde que razone y pague el que debe al Consorcio, al tiempo en el que lo invitó a abandonar su obstinación respecto a la fórmula de cofinanciación del Consorcio, avalada hasta en cuatro ocasiones por la justicia. “No parece razonable su insistencia en judicializar un modelo que para los jueces no admite sombra de ningún tipo y que, además, es de aplicación en todos los ayuntamientos con el respaldo de la Fegamp”, concluyó.