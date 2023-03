Fernández-Tapias destaca el impulso del Camiño Portugués da Costa y su influencia como recurso turístico, cultural y patrimonial para Vigo

Vigo, 14 de marzo de 2023 La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, participó este martes en la presentación los resultados del proyecto de cooperación transfronteriza “Facendo Caminho”. En el acto celebrado en el Museo do Mar de Galicia, la representante autonómica destacó el impulso del Camiño Portugués da Costa el pasado año y la influencia “que tuvo como recurso turístico, cultural y patrimonial” para Vigo y toda su área metropolitana.

“El turismo en la Eurorrexión se vio beneficiado por esta conexión histórica, social y cultural, por estos valores que dan sentido al fenómeno xacobeo y a la unión de los pueblos”, señaló Fernández-Tapias durante su intervención. La delegada estuvo acompañada por la directora de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; por el vicepresidente de Turismo Porto e Norte do Portugal, Inácio Ribeiro, y por la directora de Cultura do Norte de Portugal, Laura Castro.

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial de la Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal (GNP, AECT) reunió en el Museo do Mar, en pleno Camiño Portugués da Costa, a un centenar de especialistas, estudiosos y personas vinculadas con los Caminos de Santiago portugueses de peregrinación a Compostela para presentar los resultados del proyecto de cooperación transfronteriza “Facendo Caminho”.

El proyecto fue desarrollado conjuntamente por la GNP, AECT, la Axencia de Turismo de Galicia, Turismo do Porto e do Norte de Portugal y la Direção Regional de Cultura do Norte, para consolidar los Caminos Portugueses en nuestra Eurorrexión e impulsar su aprovechamiento sostenible como recurso patrimonial, cultural, natural y económico. “Facendo Caminho” se desarrolló dentro del programa Interreg VANA – Poctep y con un coste total de 657.499,57 €, de los que 493.124,68 € proceden de los fondos FEDER.