Fernández-Tapias participa en la presentación del libro del periodista vigués Fernando Franco 40 años de moda en Galicia

La delegada territorial en Vigo, Marta Fernández-Tapias, participó esta mañana en la presentación del libro del periodista vigués Fernando Franco 40 Años de Moda en Galicia, editado por Guiverny con la colaboración de la Xunta de Galicia a través del Xacobeo 21-22.

La publicación rinde tributo a la época en la que Galicia fue vanguardia creativa y comercial en el sector de la moda, coincidiendo además con un momento de gran efervescencia cultural y social, con Vigo como epicentro. La explosión de la moda gallega iría acompañada de lo que se denominó el fenómeno de la “Movida” que, junto a Galicia Moda, situó a la Comunidad y nombradamente a Vigo en el centro del mapa, tanto en el campo de la música, como del arte, la poesía y las revistas más rupturistas.

“Al recordar aquella época surgen inevitablemente grupos musicales y melodías, pero también diseños vigueses que triunfaron sobre las pasarelas de Madrid, Barcelona y París”, señaló Fernández-Tapias. Durante su turno de intervención, la representante autonómica dedicó una mención especial a Gene Cabaleiro y su marca Daquino. “Uno de los artífices de situar a la ciudad a la vanguardia de la industria textil”, anotó.

Fernández-Tapias incidió en “que Vigo y el Xacobeo vuelven a unirse con este 40 Años de Moda en Galicia en un proyecto de ciudad, en el que Fernando Franco, la directora de la editorial Belén Fortes y David Cabaleiro, hijo de Gene Cabaleiro, “son capaces de recuperar aquellos días en los que Vigo y Galicia vivieron una explosión creativa única en la escena nacional”. “Estoy convencida de que si aun viviera el genial e irrepetible Luis Carballo -publicista ourensano afincado en Vigo y creador del Pelegrín, la mascota del Xacobeo 93- estaría de acuerdo conmigo”, concluyó.

40 Corderos de Moda en Galicia

Editorial Guiverny presenta la primera obra que aborda el fenómeno del nacimiento de la “Moda Gallega” hace ahora 40 años. Coordinado por el periodista Fernando Franco, en él también participan con sus textos: Román Pereiro, Fran Alonso, Silvino Díaz, David Cabaleiro, Fernando Guldrís, Cristina Varela, Xulio Correa, Víctor González, Amalia Gallego, Fernando A. Fernández Domonte, Javier Moreda y Xaime Fandiño. Contribuyen con sus imágenes algunos de los fotógrafos gallegos más destacables del momento, desde Manuel Outumuro a Víctor de las Heras o Javier Herranz.

Sin olvidar los comienzos del sector textil en Galicia, el libro registra la constitución del grupo Galicia Moda, con sede en Vigo, al que se sumarían empresas como Florentino, Gene Cabaleiro, Kina Fernández, Bimba y Lola, Purificación García, Nanos, Alba Conde, Selmark, etc., y también aquellos modistos que fueron por libre, como Adolfo Domínguez o Roberto Verino.

La segunda parte recoge la famosa “Movida de los 80”, que rodeó la este fenómeno; una explosión de creatividad en la que la música sobre todo (Siniestro Total, Golpes Bajos, Semen Up, Aerolíneas Federales, etc.), pero también la literatura, las artes plásticas o nuevas publicaciones como la legendaria Tintimán, florecieron alrededor de Galicia Moda y de la revista homónima, hoy desaparecida.