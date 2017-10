Fidalgo califica como “cuentas de la lechera” unos presupuestos de Urbanismo “absolutamente irreales”

Print This Post

El concejal Miguel Fidalgo ha calificado hoy como “las cuentas de la lechera” los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo para el 2018. “Son las cuentas de la lechera, capítulo 11. Porque llevamos once años escuchando la misma cantinela, con unos números que al final la realidad convierte en absolutamente irreales. Son papel mojado”, ha subrayado.

A este respecto, el edil popular ha detallado que, atendiendo al presupuesto del organismo para 2017, a 31 de agosto sólo se habían ejecutado el 35% de la partida de gastos y el 56% de la de ingresos. Una situación, añade, “especialmente escandalosa en el caso de la ejecución de inversiones”. “De los 2,7 millones presupuestados, sólo se han ejecutado 196.000 euros, el 7%”, ahonda.

En este sentido, Fidalgo ha resaltado que “el grueso de las inversiones era para los fondos de la Panificadora, cuya partida está en busca y captura”. No en vano, detalla, las cuentas de 2018 vuelven a recoger la misma cifra de 2,5 millones que figuraba en 2017 para este proyecto, y de la que se han ejecutado 0 euros.

“Hasta la fecha, todo lo que sabemos es que se presentó una asistencia técnica para un concurso de ideas que ganó una empresa de A Coruña. Pero seguimos sin que nos diga qué cosas se van a hacer; iniciar el expediente de expropiación, etc. No sabemos los años que puede durar”, ha expuesto.

Del mismo modo, Fidalgo Iglesias ha criticado la previsión de ingresos por licencias de primera ocupación para viviendas de protección oficial: “Se prevé recaudar 500 euros, que es como decir que se van a hacer una o ninguna”. Un marco en el que ha recordado que Caballero “se subió a la Alcaldía” prometiendo 6.000 viviendas de protección oficial, “y la realidad nos muestra cero”. “Nos duele como vigueses, nos gustaría que esa realidad fuese distinta”, ha proseguido, lamentando que Vigo no pueda apoyarse en el sector de la construcción para consolidar la recuperación económica: “Vemos como en otras ciudades se está generando empleo y riqueza, y en Vigo nada”.

“Estamos igual que hace 10 años, con un alcalde que se aupó a la Alcaldía con una campaña sucia del PXOM y ahora tiene el urbanismo totalmente abandonado”, ha detallado Fidalgo, quien considera que Caballero “da por perdido el urbanismo y se dedica a hacer demagogia con el PXOM”. “Que lo desarrolle, que saque a concurso la asistencia técnica y que deje de retrasarlo voluntariamente”, ahonda.

El concejal popular ha indicado también que los presupuestos de la Gerencia “llegan tarde” al incumplir la ley de Haciendas Locales, que fija el 15 de septiembre como fecha límite para que los organismos autónomos presenten sus cuentas.

“Es una muestra más de que al alcalde no le interesa el urbanismo”, ha continuado, destacando la pérdida de actividad de una gerencia en la que, a día de hoy, los ingresos por tasas propias no alcanzan ni el 10% del presupuesto. “Este organismo sobrevive gracias a las aportaciones del Concello, que alcanzan los 6 millones. “¿Para qué entonces un presupuesto de 10,5 millones? ¿Para qué 82 personas trabajando en la Gerencia? ¿Qué hacen si no tenemos ni un solo papel del nuevo Plan General?”, se ha cuestionado.