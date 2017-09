Fidalgo le recuerda al alcalde que “no ha movido un papel en dos años y que es el único responsable de que Vigo no tenga PXOM”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El concejal popular, Miguel Fidalgo, le ha recordado hoy al alcalde que “no ha movido un papel en dos años y que es el único responsable de que Vigo no tenga PXOM. A este respecto, ha señalado que Caballero llegó al Gobierno municipal tras “retrasar, deliberadamente y junto a la entonces conselleira María José Caride, el Plan que había elaborado el PP”, y aupado a una serie de “promesas incumplidas” entre las que ha citado “el famoso 40% de viviendas protegidas, el mar de grúas que iban a asolar Vigo o un PXOM para 100 años que luego no duró ni 100 días”.

“No tenemos PXOM por culpa de dos señores que se cargaron el urbanismo de Vigo para décadas. Son los enterradores del urbanismo, y ahora culpan a la Xunta del retraso del nuevo Plan cuando ellos en urbanismo, cero”, ahonda Fidalgo.

En este sentido, el edil popular ha destacado que su grupo lleva toda la legislatura preguntando por el nuevo Plan General sin obtener ningún tipo de documentación. “Primero se nos dijo que ya estaba al 50%, luego al 75%, luego al 90%. Pero continuamos sin borrador de PXOM y no lo va a haber en esta legislatura”, ha sentenciado Fidalgo, quien ha criticado que al gobierno local “no le interesan los más de 6.000 puestos de trabajo que estamos perdiendo porque Vigo no tiene una herramienta fundamental”.

No en vano, ha proseguido, se están yendo empresas de Vigo porque aquí no tienen donde construir una nave, del mismo modo que no se pueden edificar viviendas familiares. “Y todo lo que sabe hacer este desgobierno, es culpar del retraso a la única administración que se preocupa por el urbanismo vigués”, ha sentenciado.

Así, Fidalgo ha subrayado que esta será la segunda vez que la Xunta pague el 50% de la redacción del nuevo Plan, “algo que no había pasado nunca en la historia”; del mismo modo que han sido dos leyes autonómicas las que están permitiendo el desarrollo de Vigo. “Gracias a la Xunta hay ampliación de PSA y del IFEVI; se pudo adjudicar la estación de Thom Mayne; o se podrá rescatar un 25% del PXOM de 2008, que deliberadamente retrasaron en su día Caride y Caballero para que el PP no se presentase a las elecciones con un Plan aprobado”, expone.

Cooperación y lealtad institucional

Frente a esta colaboración, el concejal popular ha lamentado que la “forma en que el presidente de la FEMP entiende la cooperación entre administraciones y la lealtad institucional sea culpar al que trabaja”. “No acabamos de sorprendernos con este alcalde”, ha incidido.

Y ha concluido exigiendo al gobierno municipal que no dé “ni una sola lección más” mientras que no sea capaz de “presentar al menos un plano o un papel del nuevo Plan General”. “¿Cuál es su diseño de ciudad? Desgraciadamente ninguno. Solo buscan marear la perdiz y perder el tiempo hasta que pasen las municipales. Luego ya vendremos otros a arreglarlo”, ha señalado.