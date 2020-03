Fin de semana atarefada dos bombeiros de Vigo

Arrincamos o pasado sábado ás 15:24 horas, persoal do servizo de extinción de incendios solicitaron presenza dunha Patrulla da policía Local de Vigo, para regulación de trafico na rúa Ecuador.

Estaban a atender unha incidencia, que consistía nun pequeno incendio no interior dunha vivenda, concretamente na cociña, afectando unicamente esta estancia.

Constatouse que non houbo danos persoais, tan só materiais, atopándose no lugar o inquilino: J. P. V. G, de Arxentina e 28 anos de idade.

Tamén se deu aviso da incidencia ao propietario do piso; J. D. F. P, de Vigo e 68 anos de idade, ao cal se lle informa por parte dos Intervenientes do sucedido.

Neste episodio interviñeron un camión de bombeiros de primeira saída e un camión escaleira, que finalizando a actuación, xa foron requiridos para atender o segundo episodio rexistrado.

Ás 16:27 horas, recibiuse chamada na Sala operativa do 092 da Policía Local de Vigo desde a zona de Canceleiro.

Todo apuntaba a outro incendio na cociña dun local comercial da zona, trasladándose a patrulla ao momento para prestar apoio a bombeiros, o lume afectou á grella e só provocou danos materiais na cociña.

A Dotación Policial acompañou ao camión de primeira saída de bombeiros en alerta de Ecuador onde se atopaban intervindo outra Unidade do servizo de extinción de incendios apoiados dunha Dotación Policial.

De novo, tras sufocar as chamas, e asegurando o local, unha nova chamada requiriu a atención dos efectivos de bombeiros.

Neste caso, solicitaron acompañamento para abrirlles paso desde o incendio en rua Canceleiro ata o limite con Chapela, Avda. De Galicia, fóra do termo municipal, no lugar esperaba unha patrulla da Policía Local de Redondela.

Xa o domingo ás 19:14 horas, mediante chamada ao 112, o condutor dun turismo informaba que lle estaba empezando a arder o vehículo, na Estrada do Freixo.

Tras dar o correspondente aviso a Bombeiros, unha Patrulla desta Policía Local de Vigo trasladouse ao lugar en apoio dos bombeiros extinguiron as chamas, que afectaron á metade dianteira do turismo, facéndose cargo do vehículo o reclamante do servizo.