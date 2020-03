Fin de semana de coches en suspensión en Vigo

Esta pasada fin de semana, os membros da Unidade de Atestados atenderon unha modalidade de accidentes que non é habitual, e por partida dobre.

O pasado día venres ás 20:48 horas, recibiuse chamada na Sala de Comunicacións da Policía Local de Vigo alertando, que na Avenida do Puente, atopábase un vehículo sinistrado.

Concretamente saíuse da estrada e quedado colgando dunha ponte, tendo que suxeitalo cun todoterreo.

O condutor e a ocupante estaban fóra de perigo no exterior do vehículo. Adoptando os axentes da Unidade de Atestados, as medidas necesarias para asegurar o vehículo e garantir a Seguridade Viaria, procedendo con posterioridade a solicitar a información necesaria para a elaboración de dilixencias.

Ao día seguinte sábado ás 19:11 horas recibiuse unha nova chamada na Sala de Comunicacións da Policía Local de Vigo, esta vez desde a zona de O Vao.

Nunha das rúas da zona, tíñase constancia doutra saída de vía de vehículo, que segundo o alertante, atopábase colgando dun chanzo dun metro de altura.

Neste caso, o comunicado sobredimensionaba a situación, comprobando á chegada ao momento os Axentes que estaba apoiado nos baixos ao tomar un forte desnivel, pero non había risco de precipitación.

O condutor tamén se atopaba fóra do vehículo. O mesmo encargouse de xestionar a retirada do vehículo mediante o guindastre do seu seguro. Procedendo con posterioridade os Axentes á toma de datos para a elaboración de dilixencias.