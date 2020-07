Finaliza o incendio que arrasou por completo unha casa en Carballo

Unha construción anexa foi o único que se salvou do incendio que esta mañá arrasou por completo unha vivenda máis a súa contorna, no concello coruñés de Carballo.

Por fortuna, ninguén resultou afectado por este lume, no que os efectivos de extinción empregaron unhas cinco horas para apagalo. A cantidade de obxectos almacenados nunha explanada e nun alboio lindeiro coa vivenda aumentou a carga deste incendio, que acabou por devorar completamente a vivenda unifamiliar.

Cómpre lembrar que este suceso tivo lugar pouco antes das dez desta mañá, cando unha persoa particular chamou ao 112 Galicia para dar conta do que estaba a acontecer no lugar de Arganosa, en Carballo. Decontado, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un operativo, no que participaron os Bombeiros de Carballo, os axentes da Garda Civil e da Policía Local, así como os voluntarios de Protección Civil da localidade.