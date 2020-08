Finaliza sen danos persoais un incendio nunha nave de madeiras en Mos

Os bombeiros extinguiron esta madrugada un incendio que comezou á tardiña de onte nunha nave de madeiras situada na parroquia de Sanguiñeda, en Mos.

Por fortuna, ninguén resultou ferido e, aínda que se produciron algúnhas repuntas durante a noite, a situación está totalmente controlada.

En concreto, arderon serraduras acumuladas nos arredores do silos no recinto dunha nave que actualmente está sen actividade.

Na extinción traballaron os Bombeiros do Baixo Miño e os membros do Servizo Local de Emerxencias, que acudiron ao lugar despois da alerta recibida no 112 Galicia ás nove da noite.