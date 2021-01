Finaliza sen danos un incendio orixinado nunhas instalacións anexas á Central Hidráulica de Leboreiro, en Montederramo

Os equipos de extinción interviñeron para sufocar un lume declarado nunha instalación anexa á Central Hidráulica de Leboreiro, en Montederramo.

As consecuencias do incendio limitáronse a uns cadros de luz no interior da construción sen causar danos persoais.

Así o confirmaron a través do 112 Galicia os equipos de extinción unha vez rematada a súa actuación no incendio, que comezou preto das catro desta madrugada.

O operativo composto polos membros do GES de Castro Caldelas e os voluntarios de Protección Civil de Parada de Sil acudiron ao lugar para comprobar que as instalacións afectadas estaban afastadas da Central e os danos limitábanse a uns cadros eléctricos.

Evacuados os alumnos dun instituto en Santiago

Por outra banda, os alumnos dos cursos de nocturno do Instituto de Fontiñas, en Santiago, tiveron que abandonar, por precaución, as instalacións despois de declararse un incendio nunha caldeira.

Foi o propio equipo docente quen, preto das oito da tarde de onte, contactou co 112 Galicia para pedir axuda, xa que trataron sen éxito sufocar o incendio cun extintor. Así, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, solicitouse a colaboración dos Bombeiros de Santiago para facerse cargo da extinción definitiva dun pequeno lume, que, efectivamente, limitouse a unha caldeira.