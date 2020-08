Financian 60 proxectos de voluntariado xuvenil de entidades e concellos

A Xunta de Galicia financia 60 proxectos de Voluntariado Xuvenil de 34 entidades de acci贸n voluntaria e 26 concellos inscritos no Rexistro de Acci贸n Voluntaria de Galicia. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a聽resoluci贸n聽da concesi贸n desta li帽a de subvenci贸ns que sufraga iniciativas que te帽en como obxectivo incorporar a mozas e mozos de entre 16 e 30 anos como persoas voluntarias.

Esta orde de axudas conta cun orzamento de 255.000 euros. C贸mpre recordar que os proxectos ter谩n unha duraci贸n de entre 15 e 60 d铆as, e levaranse a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro deste ano 2020.

Deuse prioridade aos proxectos que procuran a promoci贸n do Cami帽o de Santiago e do Xacobeo 2021; actividades de recuperaci贸n da cultura, a arte e as tradici贸ns galegas; conservaci贸n e mellora da natureza e creaci贸n de contornas sustentables; igualdade de x茅nero; iniciativas orientadas 谩 innovaci贸n e investigaci贸n sobre o benestar dos maiores; acci贸ns de humanizaci贸n de contornas rurais e urbanas; fomento de uso das Tecnolox铆as da Informaci贸n e a Comunicaci贸n; sondaxes sobre as necesidades da veci帽anza; eliminaci贸n dos estereotipos sobre as persoas maiores e fomento da cooperaci贸n interxeracional entre os maiores e a mocidade, como xeito de aprendizaxe mutuo.

O programa de Voluntariado Xuvenil ten como obxectivo manter a Galicia como comunidade de referencia neste 谩mbito. Actualmente, m谩is de 9000 persoas participaron activamente nas acci贸ns postas en marcha pola Xunta en 2019, un 11% m谩is con respecto ao exercicio pasado. Ademais, hai m谩is de 1000 entidades inscritas no Rexistro auton贸mico de acci贸n voluntaria.

Voluntariado S茅nior

Por outra parte, o Goberno galego financia 45 proxectos de Voluntariado S茅nior de 26 entidades de acci贸n voluntaria e 19 concellos inscritos no Rexistro de Acci贸n Voluntaria de Galicia. Dest铆nanse un total de 100.000 euros a financiar estas as actividades e proxectos que est谩n destinadas a incentivar a participaci贸n de persoas maiores de 55 anos.