Fiscalía mantén a petición de 7 anos de cárcere para un acusado de abusar sexualmente dunha moza en Vigo

A Fiscalía mantivo a súa petición de 7 anos e cinco meses de cárcere para un home, A.A.P.A., que foi xulgado este mércores en Vigo como presunto autor dun delito de abuso sexual sen consentimento e con penetración, e para o que tamén pediu a prohibición de achegarse á vítima durante 10 anos.

A acusación particular adheriuse á petición de penas do Ministerio Público, que sostén que, na madrugada do 3 de febreiro de 2018, o procesado e a prexudicada coincidiron nun local de copas da cidade olívica.

Segundo explica no seu escrito, a nova, que nese momento tiña 19 anos de idade, atopábase baixo os efectos do alcol e, nun momento determinado, decidiu marcharse do local. O acusado, “sabedor” das condicións nas que se atopaba, ofreceuse a levala á súa casa e, no seu vehículo, abusou sexualmente dela.

O procesado negouse a declarar durante o xuízo, que tivo lugar na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Con todo, si que exerceu o seu dereito para pronunciar a última palabra na vista, e mostrouse “sorprendido” polas acusacións, á vez que negou que abusase ” nunca de ningunha muller”.

A vítima declarou a porta pechada e mantivo a súa versión dos feitos nunha vista na que tamén compareceron as facultativas forenses, que confirmaron que as mostras recollidas á moza evidenciaron unha taxa de alcol en sangue elevado, así como a presenza de seme na súa zona xenital (que as análises atribuíron a dous homes: a súa parella e o acusado).

ACUSACIÓNS

As acusacións mantiveron a petición de 7 anos e 5 meses de prisión, así como a prohibición de achegarse ou comunicarse coa vítima. Así mesmo, reclamaron que o acusado indemnice á vítima en 6.000 euros, en concepto de danos morais.

Durante o seu informe final, a fiscal subliñou que a vítima non puido consentir as relacións sexuais polo alto grao de alcoholemia que presentaba e que, ademais, fixo que tampouco puidese opoñer resistencia.

Ademais, dado que A.A.P.A. non quixo declarar no xuízo, e que non hai indicios que apontoen a versión dunha relación consentida, a representante do Ministerio Público ha dado por verosímil a versión da vítima.

DEFENSA

Pola súa banda, o letrado da defensa reclamou a libre absolución do seu patrocinado, e incidiu en que non quedou acreditado o abuso. A ese respecto, sinalou que a relación puido ser consentida e que, mesmo, púidose producir no baño do local e non no coche.

O avogado cuestionou a versión da vítima, lembrando que a moza situou o coche do acusado nunha rúa e o vehículo estaba estacionado noutra. Así mesmo, recalcou que o exame da Policía científica nese coche, suposto lugar onde ocorreu a agresión, non arroxou rastro nin pista algunha.

A defensa tamén puxo de manifesto que a moza non presentou denuncia inmediatamente e que, mesmo cando foi citada pola Policía para declarar, non se presentou á primeira, senón cando xa recibira varias chamadas desde Comisaría.

Finalmente, recalcou que nin o acusado nin a vítima presentaban lesións que fixesen pensar nun forcexeo, e que a denuncia pode ter a súa orixe na necesidade que tiña a moza de “xustificarse” ante o seu noivo, que a noite de autos estivera chamándoa e discutindo con ela para que volvese a casa.