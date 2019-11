Fomento adxudica por 785.000 euros os traballos de revalorización da muralla do Castro O Concello recibiu comunicación do Ministerio da proposta á UTE Emergis-Prace como adxudicataria provisional das obras, que terán unha supervisión arqueolóxica constante durante as mesmas, xa adxudicada polo Concello por outros 94.000 euros.