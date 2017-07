O Foro Económico lanza propostas para unha nova estratexia industrial

Connect on Linked in

O Foro Económico de Galicia presentou este xoves un novo documento de análise, centrado neste caso na estratexia industrial para Galicia e asinado por Albino Prada, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo. Cunha visión a medio e longo prazo, no documento, sinalan desde a entidade, avalíase a situación actual das actividades de produción material de Galicia, centrándose no conxunto das manufacturas, e formúlanse propostas e recomendacións encamiñadas a mellorar o saldo comercial de Galicia e incrementar o número de empresas exportadoras e o seu tamaño, entre outras cuestións.

Na presentación, que tivo lugar no Club Financeiro de Vigo, o autor do informe e membro do Foro Económico de Galicia estivo acompañado polo empresario Víctor del Canto, de Civis Global, e Lucía Ferreira, xerente do Foro Económico de Galicia. O novo documento, indican desde a entidade, ofrece unha “análise que permite visibilizar a tendencia e evolución das respectivas magnitudes económicas e realizar comparativas estratéxicas tanto rexionais como con respecto a todo o estado”.

Mellorar o sector

En Unha estratexia industrial para Galicia tamén se formulan propostas e recomendacións encamiñadas a mellorar a estratexia neste sector. “Apostamos por unha economía que defenda a produción material (e o emprego necesario para obtela) como base que fundamenta os seus servizos públicos e os servizos destinados á venda”, recolle o documento. Para acadalo, sinálase que “na cualificada presencia en Galicia de actividades relacionadas cos recursos naturais (enerxéticos, agrarios ou forestais) debemos deixar de non ser quen de transformalos en VEB das actividades manufactureiras”. Tamén se destaca a necesidade de priorizar a innovación non tecnolóxica e a transversalidade das actividades estratéxicas, entre outros aspectos.

Outras recomendacións feitas no documento sinalan que se deberían incorporar ás 6335 empresas exportadoras actuais unhas 2500 empresas manufactureiras máis, “xa que cando nunha actividade non temos suficientes empresas exportadoras, o problema agrávase coa ocupación da demanda interna por importacións desas mesmas manufacturas”. Ademais, engádese no texto sobre a balanza exterior, “a nosa débil capacidade de atracción de investimentos estranxeiros é un obstáculo para o noso dinamismo industrial”.