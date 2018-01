Fracaso da políticas da Xunta para o relevo xeracional na pesca

Connect on Linked in

A portavoz de Pesca do Grupo Socialista, Loli Toja, reivindicou hoxe un “xiro de 180 graos” nas políticas de relevo xeracional no sector pesqueiro que “non lle importa” ao goberno galego. Así o dixo logo de que o PP vetara unha Proposición no de Lei que presentou no Pleno do Parlamento para reclamar un plan de medidas do goberno para garantir a continuidade desta actividade.

A responsable socialista sinalou que a día de hoxe hai máis de 4.000 embarcacións que “non teñen a súa continuidade garantida” e padecen do desleixo do goberno galego, que insiste nunha “política errada, que non vai reverter esta situación”. sinalou á redución de orzamentos das axudas para o relevo, que pasaron de 500.000 a 315.000 euros, ou o seguro de mal tempo, que este ano “desaparece dos orzamentos da Xunta”.

Explicou que as partidas para investimentos a bordo pasaron de 1,3 millóns de euros a apenas 183.000 euros, a formación para menores de 30 redúcese de 800.000 a 435.000 euros, mentres iniciativas dirixidas a mellorar a seguridade no mar, como o Plan de sinalización de bateas e artefactos mariños continúa “pendente dende 2015”. Criticou que o PP “persista na súa estratexia de facer de oposición da oposición sen prestarlle mínima atención á necesidade de relevo xeracional nesta actividade”.

A consecuencia é que o réxime especial de traballadores do mar pasou de 24.630 afiliados en 2009 a apenas 20.741 de acordo co último dato publicado en 2017, unha redución do 15 por cento que no caso das mulleres elévase ata o 22 por cento de redución. Ademais, máis da metade dos mozos e mozas non chegan ao salario mínimo, de 6.311 euros brutos ao ano.

Acusou ao goberno galego de desatender ás causas desta situación, como son a penosidade da profesión, sen prestar atención á seguridade do traballo no mar, unido á escasa rendibilidade da actividade, xa que España apenas chega ao 10 por cento dos cupos a pesares de ter a maior capacidade pesqueira da UE.

Unido ás cantidades insuficientes, apuntou á mala xestión nos peches das pesquerías, con peches improvisados que obrigan a tirar as capturas como sucedeu coa xarda recentemente. Mentres, o sector ten que asumir o incremento dos custes da actividade “sen axudas suficientes” para a mellora enerxética, a modernización de motores, ou a falla de execución dos fondos europeos.

Advertiu que “simplemente un reparto máis xusto de cotas, a negociación de convenios de favorezan á nosa flota xeraría unha maior estabilidade no sector e evitaría que os barcos estiveran amarrados nos portos por ter consumidas as posibilidades de pesca.

Os socialistas reclamáronlle hoxe á Xunta a elaboración dun plan, nun prazo de 6 meses, con “accións e medidas concretas que permitan afrontar as dificultades que presenta o sector pesqueiro para propiciar o seu relevo xeracional”.