Frinsa asegura que o brote de toxina botulínica “limítase a unha única lata dun único lote”

Por mor da publicación da alerta sanitaria por parte da Axencia de Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aesan), dependente do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Frinsa enviou un comunicado para manifestar que “tras analizar o ocorrido, este feito limítase a unha única lata, dun único lote, que previamente á súa análise abriuse e manipulou. As análises do resto do lote resultaron satisfactorios e así o acreditou a Xunta de Galicia”.