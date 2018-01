Frutas Nieves recibe o galardón ao mellor patrocinador na entrega de premios da fundación VIDE Palabras descoñecidasCopiar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Frutas Nieves recibiu o galardón ao mellor patrocinador na entrega dos Premios VIDE que concede anualmente a Fundación Vigo Deporte (VIDE), e que do alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregou ao xerente da empresa, Armando Gayar, na sede da Alcaldía do Concello. Os Premios VIDE brindan un recoñecemento ao traballo do fútbol local desde o ano 2003, mediante o aval á dedicación e esforzo de deportistas, dirixentes, clubs e entidades.

A colaboración de Frutas Nieves coa Fundación VIDE, un organismo sen ánimo de lucro creado en 2001 para apoiar ao deporte vigués, prolóngase desde fai máis de sete anos mediante a entrega de produto propio aos mozos deportistas vigueses, para inculcar hábitos de vida saudables e acordes coa práctica de actividades deportivas.