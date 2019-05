Fundación Amigos de Galicia necesita 12.184.200 unidades de tapóns para comprar un sistema de monitoraxe de glicosa para Noa

A traballadora social da Fundación Amigos de Galicia, Noelia Romeu, a nai de Noa, ManoliAlonso, e representantes de Anedia Galicia presentaronhoyen as oficinas de Ourense de Fundación Amigos de Galicia a nuevacampaña de recollida de tapóns solidarios levada a cabo pola entidade, que ten por objetivoayudara Noa, unha nena de dous anos de Veríncon diabetes infantil tipo I.

Trátase dunha campañaque irá dirixida apagar un sistema de monitoraxe de glicosa Dexcom para a pequena, e o receptor; ambos cun valor de 3.197€.

A historia de Noa

Noa Gago Alonso é unha nena de dous anos de Verín. Despois de moitas probas hospitalarias, aos 17 meses de vida detéctanlle diabetes infantil tipo I.

Dada a súa curta idade, o Servizo de Pediatría do Hospital de Ourense recoméndalle o uso do Sistema de monitoraxe de glicosa. “Ao ser tan pequeniña, hai que estar pendente dela día e noite, xa que ela aínda non sabe dicirnos que lle está pasando”. En setembro a pequena empeza o colexio, e a familia asegura que co sistema mellorará tanto a calidade de vida da pequena, como a tranquilidade da familia.

O transmisor e os sensores teñen unha durabilidad dun ano, e xunto co receptor, ascenden a unha cantidade de 3.197 euros; que en tapóns equivale a 12.184.200 unidades.

A Fundación Amigos de Galicia faise cargo do Sistema de Monitoraxe Continua de Glicosa “ Dexcom” a través desta campaña de recollida de tapóns de plástico, ao tratarse dunha tecnoloxía non financiada pola Seguridade Social e cuxo importe a familia non pode asumir.

En colaboración con Anedia

A campaña de tapóns de plástico para Noa organízaa a Fundación Amigos de Galicia en colaboración con Anedia (Asociación de meniñas, nenos e xente nova con Diabetes de Galicia). Ambas as entidades asinaron un acordo de colaboración polo que Fundación Amigos de Galicia prové á entidade Anedia Galicia de 5.000€ xestionados por Fundación Amigos de Galicia para o pago directo aos provedores, para poder proporcionar aos menores aqueles dispositivos médicos que lles sexan precisos en función das súas necesidades concretas.

A campaña de Noa é o primeiro caso que se atende enmarcado dentro deste convenio de colaboración.

Que é un monitor continuo de glicosa “Dexcom”?

Un sistema MCG é un dispositivo que se usa para medir os niveis de glicosa en tempo real tanto de día como de noite.

Consiste nun sensor subcutáneo de glicosa do tamaño dun cabelo groso, un transmisor e un dispositivo de recepción que mostra as medidas de glicosa cada cinco minutos, coa vantaxe de que o dispositivo de recepción pode ser un teléfono móbil compatible que permite reenviar os datos para ser compartidos por persoas da contorna familiar. Isto significa que a nai dela pequena ten un control actualizado da glicosa de Noa, e lle saltauna alarma cada vez que esta baixe para poder actuar canto antes.

Este sistema permite que a nai poida estar máis tranquila, sobre todo pola noite, xa o sistema alértalle no móbil cada vez que a pequeñatiene risco de sufrir unha hipoglucemia.

Tipos de uso e vantaxes

Evita as hipoglucemias, especialmente as nocturnas ou debidas a actividade física, coa programación de alarmas asociadas a niveis baixos de glicosa e/ou tendencias de baixadas rápidas.