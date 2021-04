La serie de Juego de Tronos fue todo un éxito, y siempre seguirá perdurando y enamorando a las personas que se engancharon con su historia. Pero los verdaderos fans sin duda que deben tener en su colección un Funko Pop de juego de tronos, para que puedas tener a tus personajes favoritos en miniatura.

Es por este motivo que hoy te he preparado una recopilación con algunos de los Funko de juego de tronos que no pueden faltar en tu colección personal. Así que, si te interesa conseguir las mejores opciones del mercado, te invito a que sigas leyendo atentamente este post, y te aseguro que no te vas a arrepentir.

Los mejores Funko Pop de Juego de Tronos

Como bien sabemos, esta es una serie que cuenta con muchos personajes, por lo cual las colecciones que podrás encontrar de Funko Pop de juegos de tronos son enormes. Pero, hoy te he reunido unos de los que sin duda no pueden faltar en tu colección, porque son personajes básicos y te permitirán iniciar tu colección de la forma más completa posible.

#1 Funko Pop Sansa Stark

No cabe duda de que Sansa Stark es un personaje que no debes dejar de tener, en especial porque es uno de los personales principales de la saga. Es la hija mayor de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully, y tiene tres hermanos, además de estar casada con Tyrion Lannister. Fue criada para ser una dama, y que posee todas las gracias femeninas.

En su juventud tenía nociones románticas de príncipes gallardos, caballeros honorables y amor verdadero. No tuvo una buena relación con su hermana Arya, que tenía unos intereses totalmente opuestos. Por este motivo, es uno de los personajes que no pueden faltar en tu colección, porque es uno de los más importantes de toda la serie.

#2 Funko Pop Daenerys

La reina Daenerys Targaryen no puede faltar en tu colección, y es conocida por muchos nombres diferentes. Es la hija menor de Aerys II Targaryen y la reina Rhaella. Luego de arrasar con la bahía de los esclavos se convirtió en la Reina de Meereen. Es una muchacha adolescente con el cabello rubio plateado, y sus ojos de color púrpura y de una contextura delgada.

Ella creció abusada psicológicamente y aterrorizada por su hermano Viserys, pero después se volvió muy segura de sí misma. Al ser criada en el exilio no tiene un lugar al cual llamar hogar. Es un personaje realmente único y que no puede faltar en la colección de ningún fanático. Este tiene un diseño de alta calidad, y que te permitirá conseguir una figura de juego de tronos de la mejor calidad posible.

#3 Funko Pop Arya Stark

Es la segunda hija de Lord Eddar Stark y Lady Catelyn tully, y su hermana es Sansa de la cual ya hablamos más arriba. Es un personaje que se ha pasado toda su vida en Invermalia, pero en algunas ocasiones ha acompañado a su padre a Puerto Blanco. Ha sido educada para ser toda una dama y le enseñaron a montar caballo.

Lord Eddar Stark, siempre comía en la misma sala con su personal, y siempre reservaba un asiento para su hija Arya. Además, le encantaba escuchar las historias que narraban las personas. Sin duda es un personaje que no puede faltar en la colección, porque es uno de los personales más importantes que encontrarás en toda la serie y que no debe faltar en tu colección.

#4 Funko Pop Jon Snow

Es el comandante de la Guardia de la Noche, y el hijo bastardo de Lord Eddar Stark, su lobo huargo es totalmente albino y mudo. Creció como un norteño más, y adquirió valores de honor, incluso en las decisiones que son difíciles y moralmente complejas. Tiene una actitud sombría y cuenta con una relación estrecha con Arya.

Ella también entiende como es ser eclipsada, por lo que tienen una conexión especial. Es un jinete experto y un buen espadachín. Fue entrenado desde que empezó a caminar con espadas, y es partidario de la fe de los Antiguos Dioses. Para tener ut colección completa no puede faltar este personaje, en especial si eres uno de los mayores fanáticos de Juego de Tronos.

#5 Funko Pop White Walker

Los White Walkers son antiguos humanos, los cuales fueron sacrificados a los dioses por los Children of the Forest. Estos después fueron reanimados como criaturas mágicas, que tienen una piel entre azul y blanca congelada y los ojos azul oscuro. Son casi invulnerables a cualquier arma que no sea vidriagón o acero valirio.

Son personajes que no responden órdenes y se rebelaron contra sus creadores y contra los humanos. Estos tuvieron que luchar en la guerra por el alba 8000 años antes del inicio de la serie, pero al principio de la misma están de vuelta tratando de llegar al sur del Muro. Este White Walker en su caballo sin duda es una pieza coleccionable única para cualquier fanático de la serie de HBO.

#6 Funko Pop Cersei Lannister en el trono de hierro

Es la hija mayor de Lord Tywin Lannister y Lady Joanna Lannister, tiene dos hermanos y se casó con el nuevo rey Robert Baratheon, después de la Guerra del Usurpador. Se convirtió de esta forma en la Reina de los Siete Reinos, y tuvo tres hijos, tos de una relación incestuosa con su hermano Jaime.

Es una mujer bella de cabello dorado, ojos verdes y figura esbelta. Es muy narcisista y ambiciosa, y lucha por alcanzar el poder para ella y sus hijos. Se resiste a las restricciones del patriarcado de Poniente. Odia a las mujeres porque las ve como débiles y despreciables, pero ella se cree la excepción. Esta figura la representa sentada en el trono de hierro, y es una de las figuras de juego de tronos que no pueden faltar en tu colección.

#7 Funko Pop Daenerys en el trono de piedras del dragón

Al ser la reina de los dragones, esta es una figura coleccionable que no puede faltar en tu colección, en especial porque estará sentada en su trono. Si ya tienes el diseño en el trono de hierro, entonces no te puedes quedar sin esta figura de colección, porque la representa con todo su poder para controlar a los dragones.

Este modelo no se pierde un solo detalle, puesto que está hecho muy bien y fiel a la fotografía puesta por el vendedor. Sin embargo, algunos clientes aseguran que tiene un pequeñísimo fallo en su diseño, pero sin duda es más que recomendable comprar esta figura, porque te adentrará aún más en el mundo de juego de tronos.

¿Ya lo tienes claro?

Es probable que en este punto ya sepas cuál es el Funko Pop de juego de tronos que vas a comprar entre los que te he mostrado. Recuerda que este es un universo muy grande, y que puedes encontrar cientos de modelos diferentes entre los cuales elegir.

Sin embargo, aquí he intentado reunir únicamente a los personajes más importantes y que molan mucho. Por este motivo, es una selección pequeña con las mejores alternativas que puedes encontrar en el mercado, y que podrás conseguir en cualquier tienda especializada. En todo caso, podrás iniciar tu colección y comprar con el pie derecho.

Si no sabes dónde comprar estas figuras, lo mejor es que lo hagas directamente en la web de Amazon. Esto porque allí disfrutarás de los precios más bajos del mercado, y no tardará casi nada en llegar hasta la puerta de tu casa, para que puedas iniciar con tu colección para que puedas conseguir una gran opción para que puedas conseguir las mejores opciones.