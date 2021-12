Gabriel Alén alaba el trabajo altruista de los voluntarios de Protección Civil a favor de los más vulnerables

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, acudió esta mañana al almacén que el Banco de Alimentos de Ourense tiene en el Parque Empresarial de San Cibrao das Viñas para hacerle entrega a esta entidad benéfica de los alimentos no perecederos recogidos hasta el momento a través del servicio provincial de Emergencias de la Jefatura Territorial de la Vicepresidencia Primera, en colaboración con 39 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de la provincia ourensana.

Este año, bajo lema “Por una Navidad feliz para” todos los voluntarios de Protección Civil están desarrollando una campaña de recogida de alimentos con el objetivo es colaborar con las familias más necesitadas. Para ello, emplazaron un puntos de recolección en diversos edificios públicos (Casas del Ayuntamiento, Centros de Salud, colegios o centros sociales..), pero también en supermercados, tiendas y áreas comerciales donde los ciudadanos pueden depositar los alimentos no perecederos, que en dos turnos serán remitidos al Banco y Alimentos.

En esta campaña no se marcan objetivos cuantitativos en cuanto a número de kilos a recoger; lo que se pretende es, en una época tan especial como es la Navidad y en un año tan difícil marcado por la pandemia de la COVID-19, colaborar en la ayuda de los más desfavorecidos. De este modo, el delegado territorial de la Xunta, agradeció “la labor desinteresada y altruista de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la provincia a favor de los más vulnerables, siendo este el quinto año, que de forma consecutiva, colaboran con el Banco de Alimentos en esta campaña de recogida”.