Gabriel Alén destaca la calidad de los vinos de la Denominación de Orixe do Ribeiro

El delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, puso en valor el vino gallego como principal elemento dinamizador de los territorios que componen las cinco denominaciones de origen vitivinícolas de nuestra comunidad y, en concreto, se refirió a lo que supone para la comarca la D.O. do Ribeiro.

“Tenemos un sector responsable y sostenible con su entorno y con las personas que nos rodean -añadió- y a su alrededor progresan muchos pueblos y ciudades pequeñas de nuestra geografía, vertebra el territorio y ofrece empleo de calidad, alineando esta ruta con la Estrategia de dinamización económica, territorial y turística de las comarcas vitivinícolas impulsada por la Xunta en colaboración con el sector, con las tres universidades gallegas y con los agentes relevantes de los respectivos territorios para conseguir la consolidación de nuestros vinos en los diferentes mercados”.

Gabriel Alén se refirió de este modo al importante papel de la viticultura en los territorios rurales en los que se produce, en el acto de presentación de la Primavera das Portas Abertas en la Ruta do Viño do Ribeiro que se desarrollará entre los días 12 y 14 de mayo. “El enoturismo como un turismo de un alto valor añadido y una potente herramienta para el desarrollo de un tejido socioeconómico moderno, sostenible y con futuro, en un entorno como es el Ribeiro”, subrayó el delegado territorial.

Delante del presidente de la DO Ribeiro, Juan Casares, participante en el acto, el delegado territorial recordó iniciativas como la Estrategia de dinamización económica, territorial y turística de las comarcas vitivinícolas de Galicia, impulsada por la Xunta de la mano del sector. Esta hoja de ruta persigue potenciar los ámbitos productivo, industrial y distribuidor del sector y otros ámbitos vinculados a él, como son el turismo, el patrimonio o el paisaje.

El gran objetivo de la Estrategia es mejorar el posicionamiento de los vinos gallegos, aumentar su competitividad en mercados nacionales e internacionales y transformar, de aquí a 2026, la capacidad de generación de valor de los territorios en los que se produce.

En su desarrollo jugará un papel fundamental a futura Ley de la calidad alimentaria, así como la Ley de recuperación de la tierra agraria, para garantizar la rentabilidad del sector del vino y su sostenibilidad, así como el relevo generacional. En esa línea, entre instrumentos de recuperación y reestructuraciones parcelarias, ya son alrededor de 35.000 hectáreas las que que están siendo movilizadas en la comunidad desde 2020, muchas de ellas destinadas a la plantación y cultivo de vid.

Asimismo, el delegado destacó el peso del sector vinícola gallego, que agrupa más de 10.000 viticultores y casi 450 bodegas, con una superficie que supera las 8.700 hectáreas de viñedos.

Jornadas de puertas abiertas

Las jornadas de puertas abiertas de las Rutas dos Viños se desarrollarán dedicando un fin de semana la cada una de las rutas, siendo la primera la Ruta de Valdeorras (05 a 07 de mayo ), posteriormente la de O Ribeiro (12 a 14 de mayo ), la de las Rías Baixas (19 a 21 de mayo ), la de la Ribeira Sacra (26 a 28 de mayo ) y finalmente la de Monterrei (del 02 a 04 de junio ).

Durante todo el fin de semana a Ruta do Viño do Ribeiro, tiene programada una amplia oferta de actividades que abarcan visitas guiadas y gratuitamente a las bodegas participantes, catas comentadas, descuentos en alojamientos y restaurantes donde podrán degustarse dos menús concebidos especialmente para esta ocasión. Como en ediciones anteriores, habrá un ‘Bus do viño’ que saldrá desde las principales ciudades de Galicia (A Coruña, Santiago, Ourense, Vigo y Pontevedra), el sábado y el domingo, con destino a diferentes puntos del patrimonio histórico y las bodegas del Ribeiro, donde se desarrollarán actividades de enoturismo especialmente diseñadas para esta iniciativa.

Otras acciones destacables son: la V ruta de senderismo del ‘Camiño do Viño’, rememorando la ruta que seguían los antiguos arrieiros; paseos en EcoBarco por el río Miño, la fusión de gastronomía y vino en el ‘Ribeiro de tapeo’, y el concierto de la banda ourensana En mala hora en la Praza Maior de Ribadavia. Con la finalidad de respetar los aforos previstos, las plazas son limitadas, y todas las actividades precisan de inscripción previa para participar en ellas. Las entradas para el Bus do viño y algunas de las actividades, están ya a la venta en la web Ataquilla.