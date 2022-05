Gabriel Alén destaca la variedad de la oferta musical y cultural del Xacobeo para que llegue a toda la ciudadanía

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó esta mañana, acompañado del alcalde, Antonio Puga, en la presentación del concierto de Miguel Ríos & The Black Betty Trio que se celebrará el 18 de agosto a las 21,00 horas en el Claustro del monasterio de San Salvador de Celanova. El precio de las entradas, que salen hoy a la venta en Ataquilla.com, será de 23 euros más gastos de gestión de la empresa distribuidora, y el aforo del mismo tendrá un máximo de 700 personas sentadas.

Este evento -señaló Gabriel Alén- encuadrado dentro de la programación de Conciertos del Xacobeo desparramarán música y espectáculo por toda geografía provincial con más de 14 artistas de primer nivel que llegarán a todos los rincones de Ourense para celebrar un Año Santo extraordinario.

El delegado territorial subrayó que El Camino de Santiago es sinónimo de turismo, de ocio, de cultura o de naturaleza y estos conciertos agrandarán el éxito su internacional que en los últimos años traspasó fronteras y movió a millones de ciudadanos de todo el mundo hacia Galicia.

Gabriel Alén explicó que la Xunta diseñó un espectáculo descentralizado que quiere dar protagonismo al carácter global de un evento internacional como es el Xacobeo que se desparrama por todos los rincones de Galicia. Así, ante siete meses, villas y ciudades de Ourense disfrutarán de una oferta musical que tendrá un importante retorno económico en los lugares en los que se celebran los eventos musicales y que reforzará la fama internacional que el Año Santo da a Galicia.

El representante del Gobierno gallego destacó que la programación de Conciertos del Xacobeo incluye 11 eventos musicales en la provincia con actuaciones de diferentes estilos y para todos los públicos. Ya desarrolló el concierto de The James Hunter Six y este pasado fin de semana el Ouren Sound Fest; próximamente actuarán artistas como, Víctor Manuel, Miguel Ríos, La Guardia, Danza invisible, Placebo, The James Hunter Six, Gustavo Santaolalla y, además de la mejor música gallega como Las Tanxugueiras, Roi Casal y Xoel López. La programación también contempla los festivales Silfest, El Musgo y el Festival de Música Alternativa y el Ciclo Xacobeo Importa, que se desarrollará en la Capital.

Los interesados podrán consultar la programación en la página web concertosdoxacobeo.gal, que se irá actualizando periódicamente. También podrán hacerlo en las distintas páginas web y redes de los festivales y ciclos de los conciertos previstos.

El delegado territorial remarcó en la presentación del programa que el evento musical será “la memoria colectiva que dejará pegada entre todos los que participen en uno Xacobeo histórico”. Gabriel Alén recordó que en este Año Santo en el que Galicia recupera la ilusión tras la pandemia se está registrando un récord de peregrinos a los que invitó a sumarse a la oferta cultural, lúdica y musical programada para un evento de trascendencia universal. “Tenemos un cartel a la altura del que Galicia merece, un cartel que desplegamos por los Caminos para recibir la turistas y peregrinos con el afecto y la hospitalidad que siempre nos caracteriza”.