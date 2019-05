Gadis recibe dous novos premios nacionais pola súa contribución para promover hábitos de vida saudables

Supermercados Gadis volveu a ser recoñecida pola súa contribución para promover hábitos de vida saudables e consumo responsable entre a sociedade. Nesta ocasión, dúas foron os premios recibidos no marco do SaludFestival, no que competiron multinacionais e destacadas empresas de ámbito nacional nas áreas de alimentación e saúde.