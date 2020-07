Galicia activa novas liñas de financiamento que, cunha mobilización de preto de 180 millóns de euros, facilitarán a transformación do tecido empresarial

O presidente do Goberno galego, Alberto N煤帽ez Feij贸o, resaltou hoxe na rolda de prensa do Consello a posta en marcha de novas li帽as de financiamento para impulsar a transformaci贸n do tecido empresarial galego, contribu铆ndo 谩 reactivaci贸n da econom铆a.

En concreto, tr谩tase dunha iniciativa que, dotada con 60 mill贸ns de euros, permitir谩 mobilizar arredor de 180 mill贸ns. En primeiro lugar, mobilizaranse 60 mill贸ns de euros a trav茅s dun programa dotado con 20 mill贸ns, que permitir谩 apoiar a transformaci贸n das pemes, especialmente naqueles sectores que precisen reinventarse como consecuencia da covid-19.

Para acceder a este financiamento, dese帽arase un plan espec铆fico de transformaci贸n empresarial, en base ao cal se establecer谩n as condici贸ns de participaci贸n de XesGalicia en cada empresa.

Ademais, a Xunta colaborar谩 con xestoras privadas de capital risco para acompa帽ar 谩s empresas 谩 hora de transformar a econom铆a galega, impulsando o ecosistema de startups en Galicia, o emprendemento, a innovaci贸n e o retorno de talento.

Esta estratexia de fondo de fondos estar谩 dotada con 10 mill贸ns, baixo o obxectivo de mobilizar arredor de 30 mill贸ns de euros.

Finalmente, avanzarase na creaci贸n dun fondo p煤blico-privado para proxectos tractores e estrat茅xicos, dotado con 30 mill贸ns de euros, co obxectivo de que act煤e de panca de investimento en forma de capital nas grandes empresas galegas. Con esta iniciativa, prevese mobilizar arredor de 90 M鈧.

Feij贸o conclu铆u subli帽ando que todas estas iniciativas est谩n dese帽adas seguindo as recomendaci贸ns do Comit茅 de expertos econ贸micos e forman parte do plan de reactivaci贸n econ贸mica de Galicia, que ten como principais obxectivos: recuperar a econom铆a da Comunidade; facilitar a transformaci贸n do tecido empresarial galego; xerar emprego nos sectores golpeados pola covid-19; e fortalecer os servizos p煤blicos que reciben os cidad谩ns.