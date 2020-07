Galicia asegura que o deseño sairá reforzado na era poscovid-19 como ferramenta de transformación e competitividade

A directora da Axencia Galega de Innovaci√≥n (Gain) dependente da Conseller√≠a de Econom√≠a, Emprego e Industria, Patricia Argerey, interveu esta ma√Ī√° na apertura institucional do segundo encontro virtual do ciclo¬†A era poscovid: redese√Īar o mundo. Neste contexto, Argerey afirmou que o dese√Īo sair√° reforzado desta situaci√≥n xerada pola pandemia ga√Īando relevancia, en tanto que ferramenta facilitadora da transformaci√≥n da ciencia e da tecnolox√≠a en innovaci√≥n e, polo tanto, da competitividade econ√≥mica e do benestar social.

Neste senso, a directora de Gain destacou o potencial do dese√Īo galego e dos seus profesionais para axudar √°s empresas, sobre todo √°s pemes, a aproveitar oportunidades como a dixitalizaci√≥n, que se ten revelado tan necesaria no contexto actual, e puxo como exemplo os numerosos dese√Īos industriais que xurdiron a ra√≠z da crise sanitaria para dar resposta √°s necesidades b√°sicas das persoas.

Precisamente, a interacci√≥n entre dese√Īo, ciencia e tecnolox√≠a, un trinomio que forma parte da esencia do Programa de Dese√Īo para a Innovaci√≥n 2020 da Xunta, foi o eixe arredor do que xirou este segundo encontro, nun escenario marcado pola incerteza e por novos retos e necesidades, completando as√≠ a reflexi√≥n iniciada no primeiro encontro do ciclo, no que se analizou a relaci√≥n entre dese√Īo, empresa e sociedade.

A visión experta de tres profesionais galegos

Neste segundo encontro, participaron tres profesionais galegos de referencia internacional que compartiron a s√ļa visi√≥n sobre a relaci√≥n dese√Īo, ciencia e tecnolox√≠a con representantes de empresas e centros tecnol√≥xicos. Os relatores foron o artista Rub√©n Ramos Balsa, residente en Singapur e fundador da empresa tecnol√≥xica Mismos; Noem√≠ Cortizas, afincada en Francia e especializada no dese√Īo de produto, materiais, acabados e cores nas compa√Ī√≠as Roctool e Ydemaker; e Anxo L√≥pez, experto na funci√≥n estrat√©xica do dese√Īo e l√≠der desta divisi√≥n no BBVA.

A visi√≥n destes tres expertos est√° recollida tam√©n na publicaci√≥n¬†Futuros posibles: Dese√Īo para a innovaci√≥n na era poscovid, editada pola Xunta co obxectivo de compartir co√Īecemento arredor do desenŐÉo como ferramenta estrateŐĀxica na etapa que abriu a pandemia do coronavirus para contribu√≠r √° posta en marcha en Galicia de equipos multidisciplinares capaces de xerar competitividade empresarial a traveŐĀs da innovacioŐĀn nacida do desenŐÉo.

Desde Singapur, Ramos Balsa destacou que a arte ten un papel fundamental na tecnolox√≠a, non √© un mero produto da ciencia, e que o dese√Īo ten a capacidade transversal de unificar o campo anal√≠tico ligado √° ciencia e o m√°is aleatorio ligado √° arte. Ademais, expuxo que a era poscovid-19, co seu compo√Īente de crise, √© un espazo id√≥neo para que a arte lle permita √° tecnolox√≠a e √° innovaci√≥n ir m√°is al√° do contexto de certeza que precisa a ciencia.

Pola s√ļa banda, Cortizas puxo en valor a s√ļa especialidade explicando que a combinaci√≥n entre cor, materiais e acabado permite darlle ao produto un car√°cter √ļnico e xerar no consumidor a percepci√≥n e as emoci√≥ns desexadas. Entre as tendencias m√°is destacadas neste campo, salientou a sustentabilidade ‚Äďmediante biopl√°sticos, materiais compostos e reciclados e procesos m√°is eficientes‚Äď; a autenticidade para ofrecer a paz mental e o benestar asociados ao consumo responsable; e a personalizaci√≥n para reforzar a identidade do consumidor.

Animar as empresas m√°is pequenas a contemplar o dese√Īo como unha ferramenta moi √ļtil para xerar valor estrat√©xico e competitividade foi o eixe do relatorio de Anxo L√≥pez, que defendeu que non s√≥ √© algo ao alcance das grandes empresas, xa que permite solucionar problemas e, sobre todo, orientarse √°s persoas. Ademais, sinalou que a√≠nda que a dixitalizaci√≥n veu para quedar hai que ser capaces de dese√Īar os servizos sen deixar a ningu√©n f√≥ra, que realmente sexan facilitadores e non obst√°culos.

Pr√≥ximas citas co dese√Īo

A directora de Gain anunciou que o ciclo¬†A era poscovid. Redese√Īar o mundo¬†continuar√° o 25 de setembro cun novo encontro centrado no dese√Īo de novos espazos como tema principal.

Así mesmo, informou da apertura de inscricións ao ciclo Materiais para o futuro, ligado á Materioteca de Galicia. O primeiro dos catro workshops online deste ciclo terá lugar o 10 de setembro coa presentación de novos materiais hixiénico-sanitarios creados por empresas galegas como resposta á crise do coronavirus. Durante a xornada presentarase tamén a nova base de datos da Materioteca de Galicia, na que se poderán consultar en detalle as características e aplicacións desta mostra de materiais innovadores con selo galego.