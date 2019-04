“Galicia conecta con Portugal por unha ponte mais que centenaria”

Connect on Linked in

Os galeguistas levaran a Madrid a urxencia da modernización, logo de case 150 anos, da conexión ferroviaria con Portugal, unha situación prolongada ao longo das últimas décadas e que ningún dos planos de inversións dos sucesivos gobernos foron capaces de solucionar.

O candidato nas listas do Senado pola formación galeguista di que a relación Madrid-Lisboa é a que ten prioridade, o que non pode ser é que esta prioridade, leve a que a conexión Galicia-Portugal, non conte para as políticas do goberno da España.

Sobre este tema existe unha paralización que forma parte da estratexia de centralización de Madrid como eixo da relación con Portugal e onde levamos sufrindo a relegación do papel da relación de Galicia a un Portugal “pequeniño”, un Portugal que é para nós unicamente o Norte, sen posibilidade de estender a Portugal enteiro a nosa relación. Isto ten que ver coa subsidiariedade das relacións entre Galicia e Portugal; que nunca en verdade foron tomadas en serio por parte do Estado central.

Daniel Lago: “Vivir de costa a Portugal é isto, non ter peso político no Estado é isto, Galicia ten que entenderse con Portugal e tender novas pontes cara a lusofonia onde habitaran no 2050 preto de 350 millóns de persoas”.

Compromiso por Galicia levará a necesidade da autonomía das relacións entre galegos e portugueses, que deberían de deixar de pasar por Madrid-Lisboa e que no Reino de España, Galicia puidera ter representación directamente nas conversas con Portugal e co espazo lusófono.