Galicia en Común sinala a Feijóo por demorar a información sobre a fusión da caixas: «Non quere que as galegas saiban a verdade da estafa antes de votar»

Galicia en Com煤n-Anova Mareas denunciou este venres a que Feij贸o dilata a entrega da documentaci贸n sobre a fusi贸n das caixas de aforro para que a cidadan铆a non co帽eza toda a verdade sobre esta operaci贸n cando acuda a votar o 12 de xullo.

A cabeza de lista por Pontevedra, Eva Solla, o voceiro do Grupo Com煤n da Esquerda, Ant贸n S谩nchez, e o concelleiro da Marea de Vigo, Rub茅n P茅rez lembraron que o 22 de xu帽o o TSXG ditou unha sentenza que condena a Xunta de Galicia por vulnerar os dereitos de S谩nchez como paralmentario ao negarlle reiteradamente informaci贸n transcendental sobre a fusi贸n das caixas, que acabou co espolio do 40% do aforro dos galegos e galegas.

A documentaci贸n que a Xunta debe entregar 茅 o informe de proposta de fusi贸n das caixas de aforros da conselleira de Facenda naquela altura, Marta Fern谩ndez Curr谩s, as铆 como a acta da reuni贸n de secretarios xerais previa ao Consello da Xunta no que se autorizou a fusi贸n.

鈥淟evamos 2 lexislaturas tentando co帽ecer o proceso de espolio do aforro das galegas e galegos que supuxo a fusi贸n das caixas, levando por diante 8 mil mill贸ns de euros p煤blicos鈥, incidiu Solla. 鈥淣a comisi贸n parlamentaria das caixas tivemos unha documentaci贸n incompleta porque o PP de Feij贸o empe帽ouse en que non se co帽ecera a informaci贸n, xa que deixar铆a 谩s claras este proceso de roubo e espolio鈥.

A candidata manifestou o compromiso da coalici贸n para 鈥渁uditar o proceso de venda das caixas cando cheguemos ao goberno da Xunta para que a informaci贸n sexa co帽ecida por todos os galegos e galegas鈥. Ademais, sinalou que, tal como contempla o programa da formaci贸n para o 12X 鈥渋mpulsaremos unha banca p煤blica, da que carecemos actualmente鈥.

Ant贸n S谩nchez apuntou que 鈥渢ivemos que estar anos pleiteando e pelexando por unha informaci贸n que pertence 谩 cidadan铆a galega. Vulner谩ronse os dereitos de toda a cidadan铆a a saber que aconteceu con esta estafa, a m谩is importante en d茅cadas neste pa铆s nunha operaci贸n avalada por mentiras鈥.

鈥淔eij贸o dixo que non hab铆a nada que ocultar, pero a ocultaci贸n, a opacidade, a mentira e a manipulaci贸n que utiliza sistematicamente o PP 茅 o caldo de cultivo perfecto para poder perpetrar estes grandes roubos鈥, criticou. As铆, S谩nchez afirmou que 鈥渟e a cidadan铆a co帽ece a informaci贸n, o 12X apostar谩 pola decencia e a honradez. Queremos sacar a esa banda de ladr贸ns do goberno coa verdade鈥.

Pola s煤a banda, Rub茅n P茅rez resaltou que en Vigo a fusi贸n 鈥渟upuxo unha perda patrimonial brutal, que a铆nda est谩 por cuantificar鈥. Desta maneira, anunciou o rexistro dunha moci贸n 鈥減ara que tam茅n o Concello de Vigo se pronuncie, toda vez que toda a comarca sufriu un aut茅ntico espolio con esa fusi贸n鈥