Galicia estará representada na conmemoración en Bruxelas do décimo aniversario do pacto de alcaldes polo clima da Unión Europea

Connect on Linked in

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato Otero, representará a Galicia nos actos conmemorativos cos que a Unión Europea quere celebrar que o chamado Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía cumpre dez anos. O evento terá lugar en Bruxelas os días 21 e 22 de febreiro e todos os municipios e rexións que forman parte del están invitados a participar no acto.

Cómpre lembrar que o Pacto de Alcaldes é unha iniciativa que agrupa a autoridades locais e rexionais co compromiso voluntario de aplicar nos seus territorios os obxectivos climáticos e enerxéticos da Unión Europea.

Desde a súa posta en marcha no ano 2008, máis de 9.200 autoridades locais téñense sumado ao proxecto e traballan xuntas por alcanzar unha serie de obxectivos comúns en materia medioambiental. Segundo as estimacións do propio grupo, no ano 2020 os municipios que o integran terán reducido as súas emisións de CO2 un promedio dun 27% e o consumo de enerxía nun 20%, e verán incrementada a súa produción enerxética nun 90%.

O encontro da próxima semana en Bruxelas servirá, ademais, para facer balance dos logros alcanzados en materia medioambiental nestes dez anos de Pacto dos Alcaldes, e discutir sobre os desafíos comúns que teñen por diante os seus membros en materia de investimentos por realizar, cooperación multinivel e mobilidade. Tamén será unha ocasión para poder reunirse co recentemente creado Consello Político do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía da UE.

Así mesmo, a conselleira de Medio Ambiente aproveitará a súa presenza en Bruxelas para manter dúas reunións de traballo co comisario europeo de Acción polo Clima e Enerxía, Miguel Arias Cañete, e co director xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea, Daniel Calleja.

A Xunta, coordinadora do Pacto

Desde o pasado mes de decembro, a Xunta de Galicia está acreditada pola Unión Europea como coordinadora do Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía na comunidade autónoma, asumindo así un papel de apoio aos concellos e poñendo á súa disposición os seus coñecementos do marco regulador, lexislativo e económico en materia de loita contra o cambio climático.

Para canalizar todo este traballo de asesoramento, a Xunta traballa xa na posta en marcha da oficina para a promoción e coordinación da participación dos concellos no Pacto de Alcaldes co obxectivo de que a finais do ano 2020, os 313 municipios de Galicia estean adheridos xa a esta iniciativa.