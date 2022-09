Galicia formará parte del proyecto europeo “Invest4Health” para impulsar y conocer nuevos modelos de financiación para los sistemas sanitarios

La Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS) formará parte del proyecto europeoInvest4Health, destinado a incentivar nuevos modelos de financiación para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Tras la pandemia, los sistemas sanitarios europeos deben abordar la acumulación de retrasos en la asistencia sanitaria derivados de la covid-19, los nuevos retos para la salud y la escasez de recursos buscando formas de maximizar los activos de la Administración pública.

El proyecto Invest4Health se enmarca dentro de las acciones de investigación e innovación (RIA) de Horizonte Europa, y tiene por finalidad garantizar el acceso la una asistencia sanitaria innovadora, sostenible y de calidad, promoviendo nuevos modelos de financiación para los sistemas sanitarios.

La acción Invest4Health está coordinada por la región sueca de Skåne, y cuenta que participación de un total de 18 entidades de 8 países, entre las que destacan las siguientes Universidades y Centros tecnológicos:

1 Region Skåne SUECIA (Coordinador)

2 Erasmus University Rotterdam PAÍSES BAIXOS

3 SNF Centre for Applied Research at Norwegian School of Economics NORUEGA

4 Syreon Research Institute HUNGRÍA

5 EuroHealthNet ASBL BÉLXICA

6 Research Institutes of Sweden SUECIA

7 Norway Health Tech NORUEGA

8 Innovation Skåne SUECIA

9 Stichting Health ClusterNET PAÍSES BAIXOS

10 Hywel Dda University Health Board REINO UNIDO

11 Bangor University REINO UNIDO

12 SINTEF NORUEGA

13 University of Oxford REINO UNIDO

14 University of Gothenburg SUECIA

15 University Hospital Heidelberg ALEMANIA

16 IESE Business School, Universidad de Navarra ESPAÑA

17 Forschungsinstitut für Rationalisierung ALEMANIA

18 Axencia Galega Para a Xestión do Coñecemento en Saúde ESPAÑA

El proyecto tiene una duración de 3 años y medio (42 meses) y ha previsto comenzar en enero del 2023. Las actividades que se lleven a cabo buscarán consolidar los esfuerzos y recursos en el sector sanitario e incentivar nuevas formas de financiación en el ámbito público en las que los beneficios para la salud superen los costes iniciales y proporcionen un retorno de la inversión sostenible.

Galicia colaborará en la definición conjunta de las necesidades; validar enfoques y propuestas; comunicar, difundir y participar en las actividades que se lleven a cabo; y aportar su experiencia como comprador público de soluciones innovadoras.

Hace falta destacar la trayectoria del Servicio Gallego de Salud en el desarrollo de proyectos de compra pública innovadora como Hospital2050, InnovaSaúde, Código100, y proyectos en marcha como INNOVATRIAL o Innova MicroLab, que movilizaron más de 120 millones de euros; el primero living lab de salud del Sergas en el Hospital Universitario de Ourense de la red LABSAÚDE; y el reconocimiento por parte de la Comisión Europea a Galicia como una de las regiones de referencia europea en el desarrollo, la adopción y escalado de soluciones innovadoras para un envejecimiento activo y saludable. Esta apuesta fue reconocida recientemente por el Consejo Europeo de Innovación (EIC) como ganadores de los I Premios Europeos a la Contratación Pública de Innovación.