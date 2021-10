Galicia impulsa un programa específico por 12M€ para ayudar a 15000 pymes y microempresas a invertir en innovación

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, presentó esta mañana en Lugo un nuevo programa de impulso a la innovación a lo que la Xunta destina 12 M€ con el objetivo de ayudar la 15.000 pymes y microempresas gallegas a invertir en este ámbito.

Tal y como explicó, el foco estará puesto en las pequeñas y medianas empresas con potencial para innovar pero que aún no lo hicieron, así como en las ubicadas en núcleos no urbanos. De este modo, se busca extender y hacer partícipes del ecosistema de innovación gallego la este tipo de empresas para que sea dinámico y representativo de todo el territorio, de todos los sectores y de todos los tamaños de compañías. De hecho, involucrar a las pymes es una de las prioridades de los proyectos que Galicia está presentando a los fondos europeos Next Generation.

Entre las iniciativas que se promoverán al amparo de este programa destaca Camino de la Innovación, un servicio de atención a las pymes y una exposición itinerante que recorrerá Galicia a lo largo de 18 etapas que llegarán a las cuatro provincias. Arrancará el 5 de noviembre en Vilalba y también pasará -en la provincia de Lugo- por Cervo (8 de noviembre), Monforte de Lemos (30 de noviembre), Chantada (1 de diciembre) y Meira (9 de diciembre), donde finalizará.

Un tráiler -con zona de networking, demos y casos de éxito- estará en estas localidades para ofrecer asesoramiento personalizado y mejorar las competencias de los negocios en materia de innovación.

En su intervención, tras participar en una mesa de debate con responsables de las empresas Legalmit, Maderas Besteiro y Comenza, Conde incidió en la importancia de la innovación como elemento tractor ante la salida de la crisis, por su aportación tanto a la mejora de la competitividad como de la sostenibilidad del tejido empresarial. Según destacó, la innovación es la esencia de la competitividad futura porque determina la capacidad de una empresa para diferenciarse, acercar valor, adaptarse al contorno y crecer.

También subrayó la necesidad de seguir apostando por la colaboración público-privada para mantener activo el dinamismo y la transformación del tejido productivo. En este sentido, la Xunta firmó un convenio con la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) con el que se busca expandir los puntos de información y asesoramiento con los que cuenta la entidad.