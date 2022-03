Galicia insta al Gobierno central a adoptar una solución inmediata al bloqueo del transporte de productos del mar

La Xunta insta al Gobierno estatal a adoptar una solución inmediata al bloqueo del transporte de los productos del mar para que regrese la normalidad a los puertos. Así lo señaló hoy en Sada la conselleira del Mar, Rosa Quintana, en la inauguración de la V Jornada de la Flota del Cerco. Prácticas de pesca sostenibles, donde insistió en “que la flota no puede continuar con la incertidumbre de se podrá comercializar o no su producto”.

En relación a los compromisos trasladados esta semana por parte del Ejecutivo central al sector ante la subida del gasóleo y el paro del transporte, la titular de Mar señaló que se trata “de un buen primer paso”, pero incidió en que son necesarios hechos. En este sentido, subrayó que, mientras otros estados como Francia, Irlanda o Portugal, tomaron medidas hace tiempo, España sigue esperando su concreción.

Además la conselleira del Mar pidió que se tenga en cuenta el gran esfuerzo que está haciendo el sector al salir faenar a pérdidas y sin haber garantizado que el pescado pueda tener salida comercial a consecuencia del paro del transporte. Esta circunstancia refleja la solidaridad y voluntad del sector marítimo-pesquero gallego para abastecer de alimento a la ciudadanía.

A esto se añaden las gestiones inmediatas de la Xunta para “estudiar y analizar la situación con el fin de aportar las soluciones necesarias”, destacó Rosa Quintana. En esta línea, recordó, lo primero que hizo el Ejecutivo gallego fue a evaluar la situación del sector junto a los representantes de las principales entidades asociativas de la flota gallega y de la Confederación Mar-Industria Alimentaria, con el objetivo de estudiar los posibles apoyos para que puedan mantener su actividad y desarrollarla de manera rentable.

En estas reuniones, explicó, se constató la necesidad de que el Gobierno estatal adopte medidas urgentes y soluciones a corto plazo que eviten la pérdida de una flota que fue esencial durante la pandemia. En este sentido, recordó que Galicia adoptó de manera inmediata la bonificación del 100% de las tasas de los puertos gallegos durante un mínimo de dos meses.

En contraposición a esto subrayó que el Gobierno central sigue sin convocar de manera urgente a Conferencia Sectorial de Pesca que solicitó la comunidad gallega y sin atender la petición de medidas específicas para el sector marítimo pesquero, uno de los más afectados. Entre ellas, la concesión de ayudas de mínimis para flotas que no consigan el nivel mínimo de rentabilidad, o la flexibilidad internanual en las cuotas, para que la flota aproveche el año que viene las posibilidades de captura que no consuma este año.

A mayores, Rosa Quintana subrayó que las soluciones también tienen que venir de la Unión Europea, a la que Galicia demanda una respuesta coordinada y unitaria que evite la paralización de la flota y el desabastecimiento de los productos del mar. En este ámbito expuso que el establecimiento de un marco temporal excepcional en los fondos europeos no es la solución para lo corto plazo pues su tramitación suele ser lenta.

La jornada

Este quinto encuentro organizado por la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia contará con la intervención de expertos, representantes gubernamentales e institucionales que analizarán distintos aspectos relacionados con la certificación MSC, con las capturas accidentales en las pesquerías de cerco, con los seguros en los barcos pesqueros y también abordarán cuestiones sobre la Política Pesquería Común.