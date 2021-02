Galicia lidera a caída do paro no Estado e rexistra un aumento da contratación indefinida con respecto a decembro

Galicia, pese aos efectos que a pandemia está a causar no mercado laboral, iniciou o ano cunha baixada do paro do 1,90% (-3.603 persoas) e cun aumento da contratación indefinida e a tempo completo con respecto a decembro de 2020. De feito, Galicia lidera a caída do paro no Estado na comparativa mensual e é unha das dúas comunidades, xunto con Baleares, nas que baixa o desemprego, mentres que en España medra (+1,96%). En canto ás afiliacións á Seguridade Social, a cifra sitúase a un nivel superior ao reflectido hai dez anos (xaneiro 2011).

Na evolución mensual (comparativa xaneiro de 2021-decembro de 2020), o desemprego descendeu por primeira vez nun mes de xaneiro desde 1996 e nas catro provincias, nas 7 grandes cidades, nos principais sectores económicos e nos colectivos prioritarios para a Xunta: mulleres, menores de 30 anos, maiores de 44 anos e nos parados de longa duración.

O emprego de calidade, ademais, en palabras de Lado, creceu, xa que a contratación indefinida aumentou nun 20,67% (+1.067 contratos), a un ritmo moi superior ao reflectido na contratación temporal (+3,71%). A tempo completo tamén medrou, nun 8,50%, mentres que diminuíu o número de contratos a tempo parcial (-3,80%). A contratación en xeral crece en Galicia nun 5,23%, mentres que no Estado diminúe nun -3,89%.

Con respecto á comparativa anual, a responsable de Formación e Colocación apuntou que pese ao incremento do paro nun 10,87%, Galicia continúa en niveis de paro inferiores a hai 12 anos. Lembrou que en xaneiro de 2009 o aumento foi máis do dobre. Destacou que o paro crece en todas as comunidades autónomas e na media estatal aumenta o dobre (+21,84%) que en Galicia.

Así, Lado apuntou que o mercado laboral galego está a resistir á Covid-19 grazas á estabilidade de Galicia, recordando que os últimos datos da EPA reflectiron que Galicia pechou 2020 con menos paro e máis emprego indefinido. De feito, tres de cada catro asalariados galegos son indefinidos. Indicou que unha das principais preocupacións do Goberno galego, ademais de loitar contra a pandemia, para que se rexistre o menor número posible de contaxios, é a situación laboral dos galegos e galegas. Por iso, afirmou que a Administración autonómica está a traballar coa maior dilixencia posible para que cada medida restritiva que é preciso adoptar para loitar contra a pandemia estea acompañada de apoios económicos directos para intentar manter o emprego en Galicia.

160 millóns en 90 días

Ao respecto, afirmou que a Xunta ten mobilizados160 millóns de euros en 90 días para axudar, a través do Plan de rescate, a autónomos, microempresas e hostaleiros. Aos 86,2 millóns xa activados sumaranse 75 millóns do segundo Plan este mes de febreiro. “Traballamos para poñer a disposición dos sectores máis afectados as axudas para que cheguen rápido, a máis persoas e con menos requisitos”, engadiu.

Lado lembrou que a Xunta está a adoptar medidas desde o primeiro momento co único obxectivo de axudar ás familias con máis dificultades. Así, ademais de deseñar, tramitar e pagar os apoios en tempo récord, está a axilizar a tramitación dos Erte, un proceso que non supera os cinco días desde a presentación dos expedientes, facilitando, deste xeito, o acceso ás prestacións aos traballadores e traballadoras.

Así mesmo, resaltou que a Xunta está a facer fincapé na formación, flexibilizando e adaptando os cursos ao novo contexto e apostando pola teleformación, ao tempo que se están a estudar os novos nichos do mercado de traballo para apostar desde xa polos empregos de futuro.