Galicia mantense como a comunidade autónoma co mellor tempo de pago a provedores, segundo o Ministerio de Facenda

O Ministerio de Facenda v√©n de indicar que Galicia pechou o mes de maio sendo a comunidade aut√≥noma co mellora tempo medio de pago a provedores de Espa√Īa, tal como mostran os datos do ‚ÄėInforme mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las Comunidades Aut√≥nomas‚Äô publicado hoxe.

O per√≠odo medio de pago (PMP) de Galicia ao peche do mes de maio situouse en 13,2 d√≠as, o que sup√≥n o tempo m√°is baixo das 17 comunidades aut√≥nomas. Pola contra, este indicador ascendeu a 34,9 d√≠as na media auton√≥mica, o que confirma que Galicia pagou de media as s√ļas facturas en menos da metade de tempo que o conxunto das comunidades.

En canto √° evoluci√≥n da d√©beda comercial, os datos do informe elaborado polo Ministerio de Facenda tam√©n sit√ļan a Galicia como unha das comunidades aut√≥noma con menor d√©beda comercial de Espa√Īa ao peche do mes de maio.

Segundo o informe do ministerio, a ratio de d√©beda/PIB de Galicia situouse no mes de maio no 0,14%, menos da metade que a media auton√≥mica, que foi do 0,39%. Ao peche do mes de maio, a d√©beda comercial do conxunto das comunidades aut√≥nomas era de 4.365 mill√≥ns de euros, dos que s√≥ 82 mill√≥ns ‚Äďo 1,9% do total‚Äď corresponden a Galicia.

PMP ‚Äď Maio 2020 (CCAA r√©xime foral)

1    Galicia    13,2        10    Murcia    32,1

2    Canarias    16,5        11    Castilla y León    33,0

3    Andalucía    16,9            Media CC.AA    34,9

4    País Vasco    21,4        12    C.Valenciana    36,0

5    Asturias     23,4        13    Aragón    39,0

6    Castilla-La Mancha    23,6        14    Cantabria    41,5

7    Extremadura    26,9        15    La Rioja    47,3

8    Navarra     28,1        16    Baleares    48,4

9¬†¬† ¬†Madrid¬†¬† ¬†28,2¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†17¬†¬† ¬†Catalu√Īa¬†¬† ¬†52,0