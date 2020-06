Galicia mobilizouse a prol dun pacto para unha reconstrución social do país que non deixe a ninguén atrás

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia e UGT-Galicia convocaron para a fin de semana oito mobilizaci√≥ns coa reivindicaci√≥n dun pacto para a reconstruci√≥n social do pa√≠s e que non se deixe a ningu√©n atr√°s. Estas mobilizaci√≥ns enm√°rcanse nunha campa√Īa estatal que contar√° cincuenta concentraci√≥ns e manifestaci√≥ns so o lema ¬ęImos sa√≠r¬Ľ.

Case todas as mobilizaci√≥ns foron o domingo, 28 de xu√Īo, e nelas as reivindicaci√≥ns a prol deste pacto conflu√≠ron tam√©n coas propias do D√≠a do Orgullo LGBTI. Na Coru√Īa, con todo, a acci√≥n reivindicativa adiantouse un d√≠a, para conflu√≠r coa manifestaci√≥n que xa hab√≠a convocada en defensa dos sectores industriais galegos. Reco√Īecemento para a clase traballadora Na presentaci√≥n destas mobilizaci√≥ns, o pasado d√≠a 25, o secretario xeral de CCOO, Ram√≥n Sarmiento, destacaba o¬†¬ęcompromiso da clase traballadora¬Ľ durante a pandemia, especialmente dos milleiros de traballadoras e traballadores ¬ęque continuaron traballando para que unha parte moi relevante da sociedade puidese confinarse¬Ľ. Por esta raz√≥n, as concentraci√≥ns da fin de semana deber√≠an ser tam√©n ¬ęun reco√Īecemento¬Ľ a estas persoas ¬ęque seguiron traballando, moitas veces sen as protecci√≥ns axeitadas¬Ľ, labor realizado, fundamentalmente, en sectores altamente feminizados e precarios. CCOO e a UGT reclaman das forzas pol√≠ticas un consenso que xa existe na sociedade civil para sa√≠r nas mellores circunstancias desta crise. O futuro pasa polo fortalecemento dos servizos p√ļblicos, que son a gran ferramenta da que se dispuxo para loitar contra a COVID-19. As√≠, hai que desmontar a falacia das privatizaci√≥ns que se nos vendeu e pola que case se afunde este pa√≠s. Hai que insistir en demandar uns servizos p√ļblicos de calidade, con empregos de calidade e con financiamento suficiente. A d√≠a de hoxe estase lonxe dos obxectivos de converxencia coa UE: o gasto sanitario √© o 6¬†% do PIB galego, fronte ao 7,9¬†% do resto da UE.