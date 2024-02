Galicia participa en el proyecto transfronterizo Innov4life para la validación de soluciones innovadoras digitales en el ámbito de la salud

El conselleiro de Sanidade en funciones, Julio García Comesaña, participó esta mañana en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en el acto de lanzamiento del proyecto ‘Innov4life’, el nuevo programa en el que Galicia y Portugal colaborarán en la búsqueda de nuevas soluciones digitales para abordar las demencias y la degeneración cognitiva.

Así, mediante una dotación económica de 1,5 millones de euros (a través del Programa Interreg POCTEP) y una duración de tres años, el proyecto establecerá un LivingLab que contará con instalaciones en la ciudad de Vigo y en la Santa Casa da Misericórdia de Arriba de Ave (Portugal).

En la compaña del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; el gerente de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS), Antonio Fernández-Campa; y del presidente de la AFAGA Alzhéimer, Juan Carlos Rodríguez; Comesaña remarcó que la Xunta continúa con su apuesta decidida por un Servizo Galego de Saúde “innovador y referente a nivel europeo”, una hoja de ruta que ya le supuso el máximo reconocimiento de la Unión Europea, como región de referencia en el desarrollo de prácticas para un envejecimiento activo y saludable.

El proyecto Innov4Life contribuirá a cerrar la brecha entre los agentes innovadores y los usuarios finales que forman parte del grupo demográfico a lo que se dirigen estas soluciones en salud. De este modo, se crearán las condiciones para poder validar estas soluciones digitales, posibilitando su prueba, recepción y adopción entre los usuarios finales, y dentro de su propio entorno.

Con la coordinación del Centro de Competencia para el Envejecimiento Activo y Saludable de la Universidad de Oporto ‘Puerto4Ageing’, un total de siete organizaciones forman parte de este consorcio.

En este sentido, cuatro de ellas son gallegas: la Universidad de Santiago de Compostela (USC); el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) a través del área sanitaria de Vigo; la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS); y AFAGA Alzheimer. Asimismo, el Parque de Ciência y Tecnologia de la Universidad de Oporto (UPTEC) y la Santa Casa da Misericórdia de Arriba de Ave, serán los representantes por parte de Portugal.

El evento se extenderá durante dos días, e incluirá una visita al Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur, conducida por su Directora Científica, Eva Póveda.

Galicia, referente en proyectos de envejecimiento activo

Esta iniciativa continúa con la trayectoria de Galicia que la llevó a tener el reconocimiento por parte de la Comisión Europea como región de referencia europea -con cuatro estrellas-, en el desarrollo de prácticas innovadoras, en el marco de la iniciativa estratégica European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

El LivingLab de Salud de Vigo será el segundo tras la experiencia em Ourense de la red LABSAÚDE, y contará con la colaboración del Servizo Galego de Saúde, Universidades, centros de investigación, empresas, organismos de apoyo del sector de la biomedicina y de la biotecnología y a la sociedad. Se trata de un espacio de creación, que promueve la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de un tejido empresarial emprendedor en el ámbito de la salud.

A nivel europeo, actualmente están en marcha seis proyectos europeos junto con Innov4Life con un presupuesto, y que superan los 25 millones de euros de inversión. Entre los mismo destacan: Procure4health para la creación de una red europea de compra pública de innovación en salud (5 millones); Circe para la transferencia e implantación de buenas prácticas en atención primaria (12,2 millones); Invest4Health que busca nuevos modelos de financiación para los sistemas sanitarios (5,5 millones); TransfireSaúde cuyo objetivo es el impulso de la integración del ecosistema de I+D+i euroregional en salud (2,5 millones); y Hercules centrado en la medicina personalizada y el fomento del envejecimiento activo y saludable de la población (1,6 millones).