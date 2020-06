Galicia pechou o primeiro cuadrimestre cun superávit de 25 M€, o 0,04% do PIB, segundo o Ministerio de Facenda

A Comunidade Autónoma de Galicia pechou o primeiro cuadrimestre do ano cun superávit contable de 25 millóns de euros, o que representa o 0,04% do PIB, segundo os datos publicados hoxe polo Ministerio de Facenda. No conxunto do subsector Comunidades Autónomas, o superávit ata abril situouse no 0,02% do PIB –a metade que en Galicia-, o que supón 231 millóns de euros.

Ademais, este resultado supón mellorar os datos do primeiro cuadrimestre do exercicio anterior, no que Galicia pechara o primeiro cuadrimestre cun déficit de 102 millóns de euros, o que representa o 0,16% do PIB.

Segundo os datos do Ministerio de Facenda, Galicia foi unha das comunidades autónomas que cumpriu en 2019 o obxectivo de déficit público. O límite para todas as comunidades autónomas era do 0,1% para o conxunto do exercicio, tal como fixara o Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF), e Galicia pechou o exercicio 2019 cun déficit de 79 millóns de euros, o que representa o 0,12% do PIB.

Deste xeito, os datos do Ministerio de Facenda mostran que Galicia se situou entre as comunidades autónomas que cumpriron o obxectivo de déficit, na mesma liña dos exercicios anteriores. Segundo o Ministerio de Facenda, só catro comunidades autónomas de réxime común (Galicia, Madrid, Andalucía e Canarias, esta última cun financiamento diferente ao resto de comunidades) foron capaces de cumprir o obxectivo fixado para 2019. A estas catro comunidades súmanse as dúas de réxime foral.