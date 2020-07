Galicia pide ao Goberno Central artellar medidas específicas para destinos afectados polos rebrotes da covid-19

O conselleiro de Cultura e Turismo en funci√≥ns, Rom√°n Rodr√≠guez, pediu ao Goberno central artellar medidas espec√≠ficas para destinos afectados por rebrotes da covid-19. F√≠xoo no marco dunha xuntanza telem√°tica da Conferencia Sectorial do ramo presidida pola ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, na que subli√Īou a necesidade de promover acci√≥ns que reduzan o impacto que a crise sanitaria est√° tendo en territorios como a comarca da Mari√Īa.

Durante o encontro, o titular de Cultura e Turismo en funci√≥ns trasladoulle √° ministra a situaci√≥n de ‚Äúincerteza‚ÄĚ que viven as empresas do sector tur√≠stico da costa lucense e das comarcas lim√≠trofes, que afrontan o escenario actual con preocupaci√≥n xusto cando comezaban a retomar a s√ļa actividade tras a fin do estado de alarma. Neste sentido, solicitou acci√≥ns de promoci√≥n espec√≠ficas para estes territorios que permita paliar a afectaci√≥n na imaxe destes destinos.

Do mesmo xeito, Román Rodríguez valorou a creación dun fondo específico de apoio ás empresas e pemes das zonas máis afectadas, co obxectivo de garantir medidas de protección para empregadores e empregados. Tamén incidiu na importancia de establecer protocolos nacionais que permitan actuar con axilidade e coordinación ante a covid-19.

No marco do encontro, a ministra propuxo √°s Comunidades Aut√≥nomas a posibilidade de colaborar na posta en marcha de plans de sustentabilidade tur√≠stica centrados en destinos pioneiros xa consolidados e en territorios rurais e do interior. Rom√°n Rodr√≠guez amosou a disposici√≥n de Galicia de participar nesta iniciativa e comprometeuse a abordalo coas entidades locais daqueles territorios potencialmente receptores destes plans co obxectivo de traballar conxuntamente na s√ļa posta en marcha.

Rebaixa do IVE turístico

O responsable de Cultura e Turismo en funci√≥ns subli√Īou a importancia de seguir avanzando na recuperaci√≥n a reactivaci√≥n do sector tur√≠stico base√°ndose nos piares da seguridade, a calidade e a sustentabilidade. Neste sentido, insistiu na necesidade de rebaixar o IVE tur√≠stico, incentivando a demanda e contribu√≠ndo a reactivar o consumo.

Lembrou a aposta do Goberno galego por promover Galicia como destino fiable e de calidade a trav√©s do programa Galicia destino seguro. Esta li√Īa de acci√≥n, dotada con 8 mill√≥ns de euros, recolle unha bater√≠a de acci√≥ns de apoio √°s empresas, asesoramento, informaci√≥n e formaci√≥n para impulsar a nosa Comunidade como un referente neste eido.