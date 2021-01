Galicia, primeira comunidade autónoma que detecta en España a presenza da variante sudafricana da COVID19 en Vigo

O Servizo Galego de Saúde vén de detectar a presenza da cepa surafricana en Vigo, sendo así a primeira comunidade española en conseguir detectar esta variante da covid-19.

Os servizos de Medicina Preventiva e de Microbioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo detectaron este virus nun varón de 30 anos desta Área Sanitaria, vinculado á industria do naval e que viaxara a Sudáfrica por motivos laborais. Ao seu regreso dese país referiu síntomas compatibles co virus.

Grazas á capacidade de rastreo do servizo de Medicina Preventiva, liderado polo doutor Víctor del Campo, decidiuse proceder á secuenciación do virus nos laboratorios de Microbioloxía do hospital Meixoeiro. O pasado 5 de xaneiro confirmouse a presencia desta cepa, coñecida como B.1.351 clado 20C/501Y.V2, e comunicouse ao rexistro internacional GISAID.

Segundo explica o xefe do servizo de Microbioloxía, Benito Regueiro, “este achado pon en valor a capacidade do sistema sanitario galego para realizar análises completas e sofisticadas do virus. Ademais, contribuirá á unha correcta identificación e mellor control epidemiolóxico, xa que nos ten descuberto as súas vías de entrada en Galicia; será necesario realizar unha vixilancia especial nos portos e na chegada de viaxeiros a través das nosas fronteiras”.

Secuenciación

A secuenciación xenética completa do virus é unha técnica de elevado nivel de especialización, que foi realizada pola doutora Sonia Pérez e o seu equipo de técnicos de laboratorio do Hospital Meixoeiro, utilizando ferramentas bioinformáticas moi sofisticadas.

Trátase dun proceso complexo e laborioso, no que é necesario empregar 4 días para a obtención de resultados. Na actualidade, o Chuvi conta con capacidade para secuenciar 36 mostras semanais.