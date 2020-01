Galicia sumou no primeiro semestre do ano pasado 7.026 habitantes máis dos que saíron

O Instituto Nacional de Estadística (INE) vén de publicar hoxe as cifras de movementos migratorios, tanto as definitivas de 2018 como as provisionais do primeiro semestre de 2019. Neste marco, cómpre salientar que Galicia, segundo os datos oficiais, incrementou o saldo migratorio co estranxeiro nun 37% neste período con respecto aos primeiros seis meses do 2018.

Así, se no semestre inicial dese 2018 a comunidade sumou 5.126 habitantes máis dos que saíron, no período equivalente do ano pasado a diferencia positiva ascendeu ata os 7.026. Deles, 902 teñen nacionalidade española, o que se traduce nun aumento do 12% en relación aos 6 meses iniciais de 2018.

Este incremento de case 2.000 persoas cobra máis relevancia aínda se se ten en conta que o 2018 rexistrou o mellor dato histórico deste saldo migratorio tras duplicar os rexistros de 2017.

Cabe destacar tamén que os menores de 45 anos supoñen máis do 72,5% do total de novos habitantes, sumando este grupo de idade 5.105 persoas máis das que saíron. Así mesmo, a provincia de Pontevedra é a que experimenta unha maior suba poboacional, gañando 2.684 persoas, seguida da Coruña (2.572), Ourense (890) e Lugo (880).

No que respecta ás nacionalidades, a que máis presenza ten nos datos é a venezolana, coa chegada de 2.453 persoas máis das que saíron, seguida de Colombia (920), Brasil (654) e O Perú (472).

Esta tendencia á alza dos datos provisionais do primeiro semestre do 2019 non fan se non constatar as cifras definitivas de 2018, que reflicten un saldo positivo en Galicia –tendo en conta os movementos co resto de comunidades autónomas- de 13.252 persoas máis das que saíron.

O maior incremento deste saldo respecto ao 2017 recóllese nos estranxeiros, con 10.062 persoas –un aumento do 110%-; e tamén existe un elevado incremento do saldo dos españois, con 3.190, o que supón unha mellora do 72,8%.