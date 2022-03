Galicia urge al Gobierno central la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Pesca para definir medidas de apoyo inmediato al sector ante la subida del gasóleo

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo hoy una reunión con representantes de las principales entidades asociativas de la flota gallega para abordar la situación del sector ante la escalada en los precios de los combustibles. En ella la titular de Mar expuso la necesidad de actuar con celeridad y de adoptar medidas que tengan un efecto inmediato en el sector, por lo que demandó la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Pesca por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que el Ejecutivo del Estado y las comunidades autónomas puedan evaluar distintas medidas a adoptar para afrontar el encarecimiento del gasóleo, agravado en las últimas semanas por la guerra en Ucrania.

La representante de la Xunta recordó que el propio jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, propuso en la Conferencia de Presidentes del pasado fin de semana la posibilidad de rebajar -de manera generalizada, no exclusivamente a la pesca- el IVA de los hidrocarburos hasta situarlo en el tipo reducido o superreducido. En este sentido, Rosa Quintana defendió la necesidad de que el Gobierno central eleve una consulta a la Unión Europea sobre la posibilidad de aplicar esta medida, que tendría un efecto inmediato dado que los impuestos suponen alrededor de la mitad del precio de los combustibles.

La conselleira del Mar destacó esta propuesta como una de las posibilidades para actuar a corto plazo, a la que añadió otras más específicas para el sector marítimo-pesquero como la concesión de ayudas de mínimis para las flotas pesqueras que no consigan el nivel mínimo de rentabilidad -de manera compatible con las percibidas por la crisis generada por la pandemia del coronavirus- o la flexibilización temporal y limitada de las restricciones a la importación de materias primas que emplea el sector transformador de productos del mar como pueden ser los aceites.

En esta línea, también trasladó la posibilidad de que España pida a Bruselas una flexibilidad interanual de los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas, para que la flota pueda consumir el próximo año las cuotas que no utilice este año a consecuencia del encarecimiento del gasóleo y de la huelga de los transportistas.

Reunión del Gobierno central con el sector

Rosa Quintana destacó la importancia de actuar de manera inmediata para evitar la pérdida de flota -que fue esencial durante la pandemia para abastecer de alimentos de calidad a la ciudadanía- y lamentó que en la reunión mantenida ayer por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el sector pesquero -a la que no asistieron las comunidades autónomas- no se abordaron medidas demandadas por el sector y por los Gobiernos autonómicos. Entre ellas, la exoneración del IVA del gasóleo, la concesión directa de ayudas de mínimis al sector, la reducción en los pagos a la Seguridad Social o la prórroga de préstamos y líneas ICO procedentes de la etapa covid.

Por el contrario, lamentó la titular de Mar, solo se evaluaron medidas al amparo del artículo 26 del nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para mantener el suministro en los mercados y que no tendrían aplicación a corto plazo. Se refirió así a las ayudas directas en base a un marco temporal específico que tendría que desarrollar la Unión Europea o las ayudas para almacenamiento de productos de la pesca, con dificultades de aplicación y beneficios limitados a pesar de que es una de las pocas cuestiones financiadas al 100% por el Fempa.

A eso, añadió la representante de la Xunta, hay que sumar que aun no está aprobado el programa operativo del Fempa en España, algo que puede tardar meses, por lo que los apoyos al sector llegarían muy tarde. Por eso, Rosa Quintana insistió en la necesidad de actuar con la máxima celeridad pues al problema por el encarecimiento de los combustibles se añade la paralización de la logística del pescado, lo que genera importantes pérdidas en el conjunto del sector marítimo-pesquero gallego.