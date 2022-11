Galicia vivió el octubre más lluvioso de los últimos 9 años y la Xunta avanza que las perspectivas meteorológicas de cara a combatir la situación de sequía son buenas, segundo avanzó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, durante una visita realizada hoy a las instalaciones de Meteogalicia, en la que estuvo acompañada por el coordinador del organismo, Juan Taboada.

En esa línea, después de explicar que la precipitación media acumulada en octubre fue de 226 l/m3 ¾un 37% superior al valor climático normal¾, Ángeles Vázquez incidió en que, desde el punto de vista climatológico, noviembre es el segundo mes más lluvioso del año, solamente superado por diciembre, por lo que, de cumplirse la previsión de normalidad, las lluvias serán bastantes cuantiosas en estas semanas.

En el que alcanza a las temperaturas, durante lo pasado mes de octubre estuvieron 3º C por encima del promedio climático 1981-2010 ¾17,5º C frente a 14,5º C¾. Esta situación se debe la que la anomalía positiva de la primera quincena no pudo ser revertida en la segunda, ya que los episodios de lluvia llegaron con vientos de componente sur que mantuvieron los termómetros en valores muy suaves.

Hace falta destacar que en lo que llevamos de año no hubo ningún mes frío y solamente los de marzo, abril y junio se pueden considerar normales. “El resto tuvieron temperaturas por encima del promedio”, dijo Ángeles Vázquez.

Actividades educativas en Meteogalicia

Durante su visita a las instalaciones de Meteogalicia, la conselleira coincidió con un grupo de alumnos del CEIP Camino de Santiago del Ayuntamiento de O Pino que participan en una de las actividades formativas que organiza la entidad, que prevé superar los 1.500 participantes al final del año.

En esa línea, Ángeles Vázquez puso en valor “el trabajo excepcional” que realiza Meteogalicia tanto para acercar la información meteorológica a la ciudadanía y afianzar su función de servicio público como para divulgar los conocimientos necesarios para la comprensión de cuestiones relacionadas con la meteorología y el clima. Un esfuerzo que contribuye a la vez a proyectar su trabajo a nivel nacional y europeo, donde ya está considerada una de las agencias más importantes y punteras dentro de su campo.

Ángeles Vázquez concluyó destacando que los presupuestos de la Consellería para 2023 reservan cerca de 1 millón de euros para la mejora de la red de observación ambiental, prevención de riesgos y análisis sectorial de adaptación al cambio climático. Entre las actuaciones a financiar se incluye el mantenimiento de equipos como las estaciones de la red de la calidad del aire, pantallas de información meteorológica, entre otros.