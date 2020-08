A organización xuvenil do BNG, Galiza Nova, protagonizou hoxe en Vigo unha protesta para censurar á monarquía española « nomeadamente despois dás “últimas novas” que se teñen arredor de Juan Carlos de Borbón». A acción dos nacionalistas levou a cabo ás portas do Concello, na Praza do Rei, onde está situado un busto do emérito. Ante o mesmo, os participantes colocaron maletas repletas de billetes de 500 euros.

O responsable comarcal de Galiza Nova, Brais Ruanova, inidcó que a formación xa pediu a retirada dese monumento e que se mude o nome da praza, algo que ata o de agora rexeitou o goberno socialista presidido por Abel Caballero. Tamén Marea de Vigo presentou unha moción no mesmo sentido. O acto das mocidades do Bloque acabou co levantamento de letras que conformaban a frase «Galiza Non Ten Rei».