GañaMós fara unha Asemblea Aberta en Louredo

Como de grave é a situación económica do Concello?.

Hai solución para o saneamento de San Antoiño?

A-55, continúa Fomento e o PP a burlarse dos e das mosenses?

Regularización do catastro. Podese baixar o IBI?

Macrocentro Comercial do Celta. Beneficia a Mos? A cantas familias pode perxudicar?



É imprescindible a implicación das veciñas e veciños se queremos correxir o rumbo ao desastre económico e social ao que nos esta arrastrando a mala xestión do Goberno Municipal do Partido Popular.